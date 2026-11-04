Premierul Luca Niculescu a avut o întâlnire cu investitorii străini: „Principalul obiectiv este relansarea economiei”

1 minut de citit Publicat la 19:57 04 Noi 2026 Modificat la 19:57 04 Noi 2026

Luca Niculescu s-a întâlnit cu reprezentanţii investitorilor străini în România. Sursă foto: Facebook - Luca Niculescu

Prim-ministrul Luca Niculescu a transmis, miercuri, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu reprezentanţii investitorilor străini în România, că principalul obiectiv al Executivului este relansarea economiei. El le-a mulțumit acestora pentru rolul important în dezvoltarea ţării noastre.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, citat de Agerpres, premierul a subliniat că reconstruirea încrederii, împreună cu instituţiile statului şi companiile româneşti, este absolut necesară pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru mediul de afaceri.

„Semnalul bun din aceste zile, când România a atras 4,5 miliarde de euro de pe pieţele financiare internaţionale, este confirmarea faptului că depăşirea blocajului politic de la Bucureşti a generat creşterea credibilităţii externe.

Repornirea motoarelor economiei prin noi investiţii poate genera noi locuri de muncă şi oportunităţi mai ales pentru tineri", a declarat Luca Niculescu, citat în comunicat.

În cadrul întâlnirii s-a degajat mesajul că Guvernul va aborda mai articulat diplomaţia economică şi va creşte eficienţa în aplicarea măsurilor de combatere a evaziunii fiscale, alături de debirocratizare, pentru a implementa standardele economiilor dezvoltate, cât mai aproape de nevoile investitorilor.

„Din această perspectivă, aderarea la OCDE a fost menţionată ca un obiectiv de ţară esenţial pentru creşterea profilului de ţară şi atragerea de capital. Premierul a menţionat, în acest sens, dialogul foarte bun pe care l-a avut, ieri, cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann", conform comunicatului.

Pentru facilitarea dialogului cu reprezentanţii investitorilor străini, care au prezentat o serie de propuneri concrete de măsuri pentru stimularea economiei, Niculescu i-a cerut şefului Cancelariei prim-ministrului să pregătească întâlniri trimestriale la care să participe reprezentanţii Guvernului, precizează sursa citată.

La întâlnire, alături de premier au participat miniştrii Finanţelor, Alexandru Nazare, Externelor, Dănuţ Neculăescu, Energiei, Dumitru Chisăliţă, Muncii, Florin Manole, Sănătăţii, Alexandru Rogobete, Mediului, Natalia Intotero, şi Digitalizării, Bogdan Dumitru, precum şi şeful Cancelariei prim-ministrului, Oleg Ungureanu.