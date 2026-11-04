Soluția propusă de premierul Luca Niculescu pentru plata salariilor restante ale magistraților

2 minute de citit Publicat la 10:36 04 Noi 2026 Modificat la 10:36 04 Noi 2026

Guvernul și Ministerul Finanțelor au fost obligate, printr-o decizie definitivă, pe 15 octombrie, să plătească drepturile salariale restante ale magistraților. Foto: Guvernul României

Premierul Luca Niculescu a anunțat marți, la TVR, că va propune eșalonarea plății celor 5 miliarde de lei pe care statul le datorează magistraților. Prim-ministrul a spus că are încredere că va găsi „înțelegere” în discuțiile cu aceștia. Șeful Guvernului a adăugat că, deocamdată, nu au fost finalizate propunerile de eșalonare, ci au existat doar discuții între membrii Executivului.

Luca Niculescu a atras atenția că Guvernul nu se poate sustrage de la această plată, deoarece este obligat să respecte deciziile instanțelor.

Premierul a adăugat că plățile se vor face eșalonat.

„Statul român trebuie să respecte hotărârile judecătoreşti şi să îşi achite obligaţiile. Este o stare de tensiune pe care evident că nu vrem să o prelungim. Va începe o discuţie, un dialog pentru a vedea cum poate exista o eşalonare.

Sigur că o sumă ca aceasta este mare, dar în acelaşi timp este o hotărâre judecătorească definitivă, trebuie să o respectăm. Dar întotdeauna am crezut în puterea dialogului, ca jurnalist, diplomat, coordonator al procesului de aderare la OCDE, şi acum ca prim-ministru. Cred că trebuie să avem dialog şi cred că trebuie să găsim înţelegere, pentru că vor exista propuneri de eşalonare”, a spus premierul Niculescu.

Prim-ministrul a adăugat că propunerile de eșalonare nu au fost definitivate.



„Cred că toată lumea din această ţară înţelege contextul în care ne aflăm şi, în acelaşi timp, cred că există tensiuni care ar putea să fie mai estompate. Vom avea dialog şi, ca întotdeauna, cred într-un rezultat bun”, a menţionat Luca Niculescu.

Ministrul Finanțelor anunțase anterior că Guvernul caută o soluție pentru plata salariilor restante ale magistraților, printr-o eșalonare a sumelor datorate, „astfel încât sumele să poată fi plătite fără să avem perturbări”.

Restanțe de 5 miliarde de lei

Guvernul și Ministerul Finanțelor au fost obligate, printr-o decizie definitivă, pe 15 octombrie, să plătească drepturile salariale restante ale magistraților, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a câștigat procesul pe care chiar ea îl deschisese împotriva Executivului. Presiunea pentru bugetul statului este una semnificativă, de aproximativ 5 miliarde de lei, iar fiecare zi de întârziere la plată ar urma să vină cu penalități.

Instanța supremă a precizat că amânările repetate au umflat facturile, pentru că fiecare an de întârziere adaugă peste 21% la suma inițială, mult peste costul cu care statul se împrumută.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a respins, săptămâna trecută, plângerea cu privire la plata restanțelor salariale pentru mii de magistrați care au câștigat procese împotriva statului. Autoritățile au amânat plata integrală a acestor sume și au stabilit eșalonări succesive, invocând presiunea asupra bugetului.

„(...) Curtea consideră că prezenta cauză este legată de circumstanțe excepționale caracterizate în special prin amploarea și natura imprevizibilă a obligațiilor financiare impuse statului și prin constrângerile economice și bugetare cu care autoritățile au trebuit să se confrunte într-un climat economic dificil.

În acest context, chiar dacă hotărârile judecătorești pronunțate în favoarea reclamanților nu au fost încă executate integral și s-a decis o amânare a plății, trebuie considerat că autoritățile interne au pus în aplicare, într-un context de criză acută și prelungită și în ciuda insuficienței resurselor financiare disponibile, o serie de ajustări succesive care le-au permis să asigure executarea progresivă a acestor decizii, urmărind în același timp o politică pe termen lung de consolidare a finanțelor publice și garantând menținerea funcțiilor și serviciilor publice esențiale”, se arată în decizia CEDO.