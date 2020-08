Ion Cristoiu: "Racolările PNL se fac şi se vor face cu acceptul lui Iohannis"

"Un lucru e sigur în România anului 2020. De siguranţa unei axiome: Klaus Iohannis are putere deplină în PNL.

Prin participările la reuniunile interne ale partidului, prin întîlnirile cu liderii PNL pe la vilele de protocol ale Guvernului, prin abordarea Guvernului PNL, dependent doar de parlamentarii PNL, ca un Guvern al Său, Klaus Iohannis a dovedit cu prisosinţă că taie şi spînzură în PNL. Pentru a pune capăt cultivării ruşinosului aviatorism politic de către partidul care a denunţat fenomenul pe cînd se afla în Opoziţie, Klaus Iohannis n-are nevoie nici măcar de intervenţie efectivă. E de-ajuns să tune şi să fulgere în intervenţiile sale publice. A făcut asta? Fireşte că nu. Iată cum a răspuns el la conferinţa de presă din 16 august 2020:

Klaus Iohannis: Puteţi să repetaţi ultima parte din întrebare, vă rog?

Jurnalist: Au fost în ultima perioadă...

Klaus Iohannis: Nu, nu, aia cu giroscopul.

Jurnalist: Întrebarea era dumneavoastră de ce aţi girat aceste racolări de la PSD.

Klaus Iohannis: Da. Nu le-am girat, ba dimpotrivă, cum şi dumneavoastră, şi toţi ceilalţi ştiţi foarte bine că şi săptămîna trecută m-am exprimat clar, franc, împotriva traseismului politic. Deci, nu vă supăraţi, acea parte din întrebare mi se pare extrem de tendenţioasă şi probabil chiar greşit formulată. Eu nu am girat niciodată un traseism politic, nici nu am de gînd să o fac şi nici nu cred că cineva bănuieşte că am făcut-o. Eu sunt împotriva traseismului politic. Iar acei primari sau parlamentari sau consilieri care au trecut de la un partid la altul nu trebuie să îmi explice mie de ce au făcut-o, fiindcă eu nu am nicio autoritate să îi spun unui politician ce să facă, el, personal. Dar fiecare dintre ei va trebui să explice propriului electorat de ce a trecut dintr-o parte în alta. Dar pe mine altă dată vă rog să mă întrebaţi într-o formulare corectă, care nu se constituie într-o supoziţie total eronată.>

După alte cîteva întrebări,chestiunea traseismului e reluată de un alt jurnalist, semn că racolările de către PNL sînt în atenţia opiniei publice:

Klaus Iohannis: Tocmai am răspuns colegului dumneavoastră. Am răspuns şi săptămîna trecută la această întrebare şi sunt dispus să răspund în fiecare săptămînă, însă răspunsul va fi mereu acelaşi. Eu sunt împotriva traseismului politic, însă eu, Preşedintele, nu sunt în niciun partid. Aşa scrie în Constituţie şi, în consecinţă, nu pot eu să intervin într-un partid politic, să îi spun să facă, sau să încurajeze sau să nu încurajeze trecerea unor politicieni dintr-o parte în alta.

Dar public am tot dreptul şi cred că românii se şi aşteaptă să îmi spun opinia, şi atunci repet: Eu, Klaus Iohannis, Preşedintele României, sunt împotriva traseismului politic, adică sunt împotriva ca un politician să treacă, din motive electoraliste, dintr-un partid în altul. Atenţie, din motive electoraliste! Se poate întîmpla ca unii să-şi schimbe doctrina, dar asta mie mi se pare că este o situaţie rarisimă.>

La următoarea conferinţă de presă, cea de miercuri, 26 august 2020, Klaus Iohannis a fost din nou întrebat despre racolările de proporţii făcute de PNL. A avut loc următorul dialog:

Klaus Iohannis: Da, asta cu susţinerea cred că putem să o punem în paranteză. Guvernul îşi face numirile aşa cum consideră. Nu cunosc persoana despre care vorbiţi şi în consecinţă, nu pot să comentez nimic în această chestiune. Dar că veni vorba de traseism, daţi-mi voie să fac şi eu remarcă! În ultima vreme, majoritatea articolelor despre traseism acuză PNL, dar daţi-mi voie să vă amintesc că „patentul” pentru traseism este la PSD. PSD care în 2014, cu foarte puţin timp înainte de alegeri, a legiferat, prin ordonanţă de urgenţă, traseismul politic , deci originea traseismului cvasilegalizat se găseşte în abordarea pesedistă. Mi se pare că aceste lucruri trebuie să ni le reamintim. Asta nu înseamnă că sunt de acord cu traseismul. nu mi-am schimbat opinia, sunt total împotrivă. Au existat încercări în anii trecuţi pentru a opri traseismul prin lege. Nu s-a reuşit, din motive legate de opiniile Curţii Constituţionale, dar în continuare cred că traseismul este o boală gravă a politicii româneşti şi cu cât mai repede terminăm cu ea, cu atât mai bine! Or, terminatul cred că ţine de alegător. Mulţumesc.

Am redat pe larg dialogurile,pentru că ele mărturisesc,dau seamă, mai mult decît răspunsurile în sine, de felul în care Klaus Iohannis o dă cotită cînd vine vorba de PNL. Cînd apare o întrebare despre PSD, de regulă servită dejurnalişti de la televiziunile cumpărate de PNL cu studiouri cu tot, Klaus Iohannis dă buzna, cu pălăria în cap în viaţa politică internă. Întrebările despre furturile comise de Guvern, despre practicarea prostituţiei politice, despre racolări, despre cultivarea clientelei politice sînt evitate pe motiv că trebuie să fie echidistant faţă de partidele politice. Întrebările despre PSD sînt acceptate cu o jubilaţie evidentă. Îi dau posibilitatea de a ataca PSD. Cînd vine vorba de PSD, Klaus Iohannis uită că e preşedinte. Îşi aminteşte imediat cînd vine vorba de PNL.

Invocarea racolărilor comise de PSD în 2016 irită prin luarea drept proşti a alegătorilor de Dreapta. Da, PSD a practicat racolările de primari şi parlamentari. Da, dar tocmai de aceea, PSD s-a compromis în ochii tuturor românilor. Dacă azi partidul îşi pune problema Reconstrucţiei,una dintre cauze stă şi în folosirea mijloacelor compromise de luptă politică precum racolările. PNL a venit la putere şi pe fondul unei speranţe a românilor că va face un altfel de politică. Acest altfel de politică înseamnă şi refuzul de a racola parlamentari şi primari din alte partide, chiar prin asumarea riscului de a pierde alegerile. A spune în gura mare că şi PSD s-a dedat la racolări şi prin urmare PNL are dreptul s-o facă e ca şi cum cea de a doua nevastă a unuia şi-ar justifica adulterul prin faptul că şi fosta nevastă a fost curvă. Păi tocmai de aia a divorţat tipul de fosta. Că era curvă. Şi tocmai de aia a luat-o pe asta, pentru că i-a făgăduit că va fi fidelă.

Racolările PNL s-au făcut, se fac şi se vor face cu acceptul lui Klaus Iohannis, dacă nu chiar la indicaţia sa. Ludovic Orban nu şi-ar putea permite să apeleze la traseismul politic atît de greţos electoratului de Dreapta dacă ar şti că Preşedintele nu e de acord cu aşa ceva. Ludovic Orban ştie că o intervenţie dură a lui Klaus Iohannis ar adînci iritarea electoratului de Dreapta faţă de racolări. Luat cu asalt de presă, Klaus Iohannis dă din colţ în colţ. Principala sa preocupare e de a evita o reacţie dură faţă de racolări. Nu de alta, dar Ludovic Orban i-ar bate obrazul".

