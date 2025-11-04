Ionuţ Moşteanu spune că "există un plan de investiţii" pentru baza NATO Mihail Kogălniceanu. "Va rivaliza cu Ramstein din Germania"

Modernizarea bazei va costa 2,5 miliarde de euro. România vrea însă să obțină 400 de milioane de euro din fondurile Comisiei Europene. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus marţi seară că, pentru baza NATO din România, Mihail Kogălniceanu, "există un plan de investiţii agreat cu aliaţii NATO". Chiar dacă o brigadă de militari americani este retrasă de acolo, Kogălniceanu "va deveni printre cele mai mai din Europa şi va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu baza militară Ramstein din Germania".

"Prezența militară a Statelor Unite România rămâne un pic peste nivelul la care era înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Atunci Statele Unite au mai au trimis mai multe trupe în Europa. Acum, Statele Unite au decis, văzând că Europa și-a crescut eforturile de înzestrare și înarmare, de pregătire a armatei și de pregătire la reacții în comun, să reducă din aceste trupe. Rămân pe teritoriul României aproximativ 900-1.000 de soldați americani, la nivelul de dinainte de izbucnirea războiului din Ucraina, în toate punctele esențiale pentru operarea capabilităților esențiale pe care le avem împreună ca aliați. Și vorbesc și de Kogălniceanu, și de Deveselu, și de Câmpia Turzii", a spus ministrul la Digi24.

"Baza de la Kogălniceanu se va dezvolta în continuare, pentru că este o bază românească. Acolo este investiția noastră în principal și baza asta va fi o bază care va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu Ramstein, în 2040. Avem un plan de investiții agreat cu aliații noștri, pentru că aliații noștri din NATO au înțeles și înțeleg cât de importantă este Marea Neagră și rolul nostru strategic și acolo vom face o bază în continuare, vom construi în continuare lucrurile, lucrările merg înainte, merg foarte bine. Investim în acea bază care va fi baza României, pe care o vom opera împreună cu aliații, în funcție de realitățile și de provocările din anumite momente", a explicat Moșteanu.



El a subliniat că vom avea în continuare prezență americană în România, deoarece SUA sunt principalul partener al României în apărare.



"Statele Unite sunt principalul partener al României și în apărare, și în înzestrare. Avem multe contracte la Guvern în derulare, avem echipamente care au intrat în inventarul Armatei Române și foarte multe care urmează să vină anii următori. Avem contracte semnate, negociate și semnate la Guvern, sunt de departe pe primul loc, și relația este una bună. Au urmărit, am crescut împreună, ne-au ajutat să ne ne îmbunătățim modul de a anticipa și a descuraja eventuale atacuri. Lucrăm împreună, am primit chiar de la dânșii nou echipament pe de apărare antiaeriană, care urmează să intre în planurile noastre operaționale și ăsta e din nou, arată că lucrăm bine, suntem aproape", a spus el.

Modernizarea bazei va costa 2,5 miliarde de euro. România vrea însă să obțină 400 de milioane de euro din fondurile Comisiei Europene.