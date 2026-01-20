Iulian Fota, despre participarea lui Nicușor Dan la Davos: „Ar trebui să meargă și să semneze Carta”

Țara noastră va fi reprezentată la Davos de ministrul de Externe, la fel ca în timpul mandatului lui Klaus Iohannis. Foto: Agerpres

Iulian Fota, analist politic și fost consilier prezidențial, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că președintele Nicușor Dan ar trebui să meargă la Forumul de la Davos, care are loc între 19 și 23 ianuarie 2026, în mod special pentru a lua parte la fondarea noului „Consiliu de Pace”, inițiat de Donald Trump. El susține că atât timp cât Uniunea Europeană nu adoptă o poziție comună în acest sens, Nicușor Dan ar trebui să dea curs invitației liderului american.

Analistul politic a făcut referire și la relațiile dintre România și SUA, menționând întâlnirea dintre Donald Trump și Nicușor Dan, care ar urma să aibă loc în lunile următoare.

„Aici sunt niște „dacă” pe care noi trebuie să-i discutăm. În primul rând, este important dacă Uniunea Europeană adoptă o poziție comună sau dacă sunt ceva șanse sau speranțe pentru o poziție comună, pentru că atunci ne-am ralia și noi și ei și am proceda în consecință.

Dacă Uniunea Europeană nu poate acționa în comun, că până la urmă cred că tot joi era discuția și la Uniunea Europeană și nu mai e timp pentru așa ceva și decizia este a noastră, națională, iar va fi un „dacă” aici. Vrea Nicușor Dan să meargă în Statele Unite? Vrea să-l vadă pe Donald Trump așa cum era, cum se specula că prin martie ar putea să aibă loc această vizită? Atunci să meargă la Davos și să semneze Carta.

E de discutat onestitatea acestui demers, asta este adevărat, pentru că, până la urmă, dacă vrei pace, de ce îți ameninți aliații cu războiul?

Deci sunt niște contradicții legate de această inițiativă, dar puse toate una peste alta, ținând cont că decizia e perfectă, și nu e o alegere între bun și rău, că noi avem în fața noastră decizii proaste și mai puțin proaste printre ele, cred că într-un final aș merge la Davos și vedem ce se mai întâmplă după aceea”, a explicat Iulian Fota.

Iulian Fota a mai explicat că dacă Uniunea Europeană nu adoptă o poziție comună privind participarea la Consiliu, fiecare stat membru este liber să decidă.

„Dacă Uniunea Europeană nu adoptă o poziție comună și dacă poziția comună nu spune „nu merge nimeni din Uniunea Europeană” și rămâne libertatea noastră ca țară, să decidem, repet, întărindu-le pe toate, fără să fiu cu inima împăcată, într-un final, totuși, aș crede că e mai bine să meargă la Consiliu. Deci nu merge la forum la Davos, merge la întâlnirea de lansare a acestui consiliu.

Dacă noi ne ducem și Franța se supără, înseamnă că nici Franța nu e diferită mult de Statele Unite și vedem după cum ne mai descurcăm. Nu văd de ce s-a supărat Franța pe România dacă România, cum de altfel face și Franța, își pune interesul național deasupra oricăror altor considerente, cât timp, repet, Uniunea Europeană nu adoptă o poziție comună.

Deci eu nu cred că Franța se va supăra dacă cumva Nicușor Dan se duce la Davos”, a încheiat Iulian Fota.

Reacția acestuia vine după ce consilierul prezidențial Marius Lazurca a explicat duminică, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că președintele României Nicușor Dan nu merge la Davos pentru că vrea să transmită mesajul „Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri importate și consilierii nu îmi pot contrui suficientă substanță pentru prezența mea la Davos”.

Lazurca spune că decizia nu a fost ușoară și a fost decisă împreună cu consilierii.