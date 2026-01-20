Kelemen Hunor: Coaliţia va discuta lunar teme politice ”mai grele”. Ar putea participa și consilierii lui Nicușor Dan

Kelemen Hunor a criticat faptul că până acum nu au fost discutate temele politice importante în cadrul coaliției. Foto: Agerpres

Liderii coaliţiei de guvernare vor discuta lunar temele politice ”mai grele”, la care ar putea să participe şi miniştri sau consilieri prezidenţiali, a dezvăluit preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, vorbind despre concluziile primei ședințe a coaliției din acest an.

”Noi, în coaliţie, nu discutăm despre strategii, noi stingem incendii şi mai aprindem focul în altă parte”, a afirmat Kelemen Hunor, la Euronews.

El a precizat că în şedinţa coaliţiei s-a discutat despre mai multe subiente importante: ”Am discutat despre Mercosur şi am discutat despre necesitatea anumitor teme politice mai grele. Că noi, în coaliţie, nu discutăm despre strategii, nu discutăm destul de chestiuni politice importante pe termen mediu, pe termen lung pentru România. Noi stingem incendii şi mai aprindem focul în altă parte”, a afirmat liderul UDMR.

El a criticat faptul că până acum nu au fost discutate temele politice importante în cadrul coaliției: ”Din acest punct de vedere, dacă ne gândim la politica externă, politica de apărare, angajarea României pe anumite chestiuni pe termen lung, trebuie discutate. Noi nu, astăzi, niciodată, în ultima perioadă, nu prea am discutat despre teme mari. Şi este o greşeală”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

”Astăzi am luat hotărârea că lunar vom face câte o discuţie politică şi nu doar discuţii pe probleme punctuale, că şi alea trebuie discutate”, a afirmat Kelemen Hunor.

Liderii coaliţiei s-au reunit luni, pentru prima dată în acest an şi au luat mai multe decizii, între care asumarea răspunderii asupra reformei administraţiei şi asupra unui pachet de măsuri economice.