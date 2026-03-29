Apariţia rară a lui Klaus Iohannis, alături de soție, la slujba de Florii de la biserica din Sibiu. Mesajului fostului preşedinte

Fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, şi soţia lui au participat la slujba din Duminca Floriilor de la Biserica Romano-Catolică din Sibiu. Cei doi soţi nu au intrat pe poarta principală, aşa cum făceau de obicei. De altfel, în ultima vreme, Carmen Iohannis a mers singură la biserica din centrul oraşului, iar apariţia de astăzi a fostului şef de stat este prima după scandalul cu Fiscul, care cere executarea sa silită. În contextul sărbătorilor pascale, Klaus Iohannis le-a urat românilor sărbători fericite și multă sănătate.

Familia Iohannis sărbătoreşte astăzi Floriile şi a ales să meargă la slujba, oficiată la Biserica parohială romano-catolică "Sf. Treime" din Sibiu. După ceremonia religioasă, fără a fi însoţit de Carmen Iohannis, fostul preşedinte al României a acceptat să se fotografieze cu câteva persoane şi chiar a stat de vorbă cu ele.

În drum către maşina care îl aştepta în apropiere, Klaus Iohannis s-a oprit şi la jurnalişti pentru o urare cu ocazia Paștelui. El a transmis un mesaj în care a pus accent pe sănătate și liniște pentru toți românii.

"Vă doresc tuturor sărbători pascale fericite şi multă sănătate", a spus fostul şef de stat în faţa jurnaliştilor.

La întrebarea "Ce mai faceţi?", venită din partea unui reporter, Klaus Iohannis nu a dorit să răspundă şi a oferit replica: "Mulţumesc", după care a zâmbit şi a continuat să se îndrepte spre maşina care îl aştepta să plece.

Biserica Romano-Catolică "Sf. Treime" din Sibiu este aceeaşi pe care Klaus Iohannis a frecventat-o şi pe vremea când era primar al oraşului. Desigur, ulterior, când a fost preşedintele României, el reuşea să ajungă la acest lăcaş de cult în perioada în care petrecea sărbătorile la Sibiu.

Duminica viitoare, soţii Iohannis vor sărbători Paştele catolic.