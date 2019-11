Klaus Iohannis: Fără să fiu lipsit de modestie, fără mine, statul de drept s-ar fi rupt

Președintele Klaus Iohannis și-a lăudat singur lupta contra modificările legilor Justiției inițiate de guvernele PSD. Și nu a deloc zgârcit în această chestiune.

"În afară de faptul că am alungat elefantul din ședința de guvern, că am coborât în geaca roșie printre demonstranți, am mai făcut câte ceva și cred că le-am făcut destul de bine, am trimis legile la CCR, am trimis legile înapoi în Parlament, am cerut un punct de vedere la Comisia de la Veneția, am reușit să anulez peste 70% din efectele legilor Justiției, dar lucrurile nu se opresc aici, voi avea grijă ca guvernul să reia aceste chestiuni, iar după alegerile parlamentare, când vom avea o altă majoritate, vom corecta ce mai e de corectat. Iar aici, sunt puțin lipsit de modestie, statul de drept s-ar fi rupt, lupta anti-corupție continuă, am corectat imaginea țării în străinătate..", a declarat Iohannis.