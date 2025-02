Lasconi: Astăzi a fost o zi bună pentru democrația din România

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a postat un mesaj pe pagina sa de X miercuri seară, în care a declarat că "astăzi a fost o zi bună pentru democrația din România". Foto: Agerpres

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a postat un mesaj pe pagina sa de X miercuri seară, în care a declarat că "astăzi a fost o zi bună pentru democrația din România". Mesajul vine în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu Preşedintele interimar, Ilie Bolojan, dar şi după controlul judiciar de 60 de zile dispus lui Călin Georgescu.

"Astăzi a fost o zi bună pentru democrația din România!

Președintele interimar s-a consultat cu partidele, procurorii au arătat că încep să-și facă treaba.

La Cotroceni, i-am transmis președintelui interimar că România trebuie să dea dovadă de leadership și l-am încurajat pe domnul Ilie Bolojan să arate asta la Consiliul European de pe 6 martie.

Noi nu ne-am dus la Cotroceni să trasăm linii roșii, ne-am dus cu soluții și cu propuneri constructive ca România să fie relevantă pe plan extern. Da, trebuie să creștem cheltuielile pe apărare, dar i-am propus ca banii care nu sunt folosiți din PNRR să fie redirecționați atât pentru apărare, cât și pentru infrastructură. De asemenea, i-am propus domnului președinte interimar să facem un plan de coordonare guvernamentală pentru a participa la reconstruirea Ucrainei, să avem un plan foarte clar pentru asta. De asemenea, i-am propus să aibă o coordonare permanentă cu Maia Sandu pentru a prelua și promova interesele de securitate ale Republicii Moldova.

Am discutat și am convenit cu toții că nicio negociere pentru pace în Ucraina nu se face fără Ucraina și Uniunea Europeană la masă. Dacă nu ești la masă, ești în meniu. Rusia e agresorul, să nu uităm nicio secundă asta! Să nu uităm că Putin a atacat nu doar Ucraina, ci toată Europa. Noi suntem într-un război hibrid. Am propus formarea unui task force de apărare european în războiul hibrid pe care îl trăim acum.

România se face bine pe fapte, nu pe vorbe! Avem nevoie de lideri curajoși", este mesajul transmis de preşedinta USR, Elena Lasconi.

Reacţia vine în urma discuţiilor dintre partidele aflate la guvernare şi Preşedintele interimar Ilie Bolojan, privind tensiunile geo-politice actuale dintre Statele Unite - Ucraina - Rusia. De asemenea, s-a ridicat şi problema de trimitere a trupelor române în Ucraina.

"Nu e momentul să vorbim acum de trimitere de trupe în Ucraina, când noi nu avem o pace, nici măcar un armistițiu", a declarat Lasconi după întâlnire.

Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, a fost pus sub control judiciat pentru 60 de zile, după ce a fost audiat mai bine de 5 ore miercuri.

Procurorii de la Parchetul General îl acuză oficial pe Călin Georgescu de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și alte acuzații precum iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Georgescu e acuzat și de fals privind sursele de finanțare a campaniei electorale și în declarațiile de avere.