Lia Olguța Vasilescu, atac la Oana Gheorghiu: "Cât tupeu să ai?" Vicepremierul acuzase PSD de falimentarea Electrocentrale Craiova

Lia Olguța Vasilescu, primarul PSD al Craiovei, a replicat în termeni duri unei declarații postate pe Facebook de vicepremierul Oana Gheorghiu, în care aceasta din urmă acuza PSD de falimentarea Electrocentrale Craiova.

Gheorghiu a acuzat, marți, PSD că a pus la conducerea companiei menționate o persoană fără legătură cu domeniul, care, prin inacțiune, a provocat pierderi de peste 160 de milioane de euro din PNRR.

Postarea Liei Olguța Vasilescu, în continuare.

"Cam cât tupeu să ai? Doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer iese și ea la atac cu subiectul Electrocentrale Craiova, o companie falimentată voit, până aici suntem de acord, dar despre care arată cu degetul în direcția greșită.

Nu stau să intru în amănunte, fiindcă am explicat în iarnă ca pentru copiii mici, cine și ce trebuia să facă și nu erau PSD-iștii nici la conducerea companiei, nici a ministerului Energiei (...)

Eu vreau să fac câteva considerații de ordin general despre ultima ei postare.

1. Spune doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer, despre doamna care a condus în ultimul an Electrocentrale, că e o sinecuristă politic care nu are nicio legătură cu sectorul de energie. Are! Vine de la conducerea unei companii din același domeniu de activitate, Termo Urban Craiova, pe care ea a restructurat-o după ce Termoficare Craiova intrase în faliment. Cum? De la 700 de angajați a dus-o la 170 și a făcut-o profitabilă. Cumva, a respectat toate principiile sectei care cere toată ziua tăieri de posturi, doar că nu e din partidul care trebuie.

2. Electrocentrale a fost născută moartă, de când a fost ruptă din CEO (Complexul Energetic Oltenia, n.r.) și puse în spatele ei toate cocoașele ca să se salveze CEO, nu e băgată în insolvență de vreo persoană care a condus compania în ultimul an!

3. Doamna manager de la Electrocentrale s-a întors la conducerea companiei, după o pauză de o lună, în timpul iernii, când au avut loc cele mai mari avarii. Nu cred că a fost neapărat sabotaj, dar niște decizii greșite s-au luat în perioada când ea nu a mai fost acolo și de aceea i s-a acordat, probabil, credit pentru a reveni la conducerea Electrocentrale.

4. Pe doamna director a selectat-o AMEPIP, tocmai pentru că venea din branșă. AMEPIP e structura aceea căreia doamna care a dijmuit banii copiilor bolnavi de cancer i-a "diluat atribuțiile" și din această cauză România a pierdut 200 de milioane de euro! (...)

5. Ce nu vă mai spune doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer? Că România e în pericol să mai piardă încă 2 miliarde de euro, din cauza neîndeplinirii Jalonului 443 din PNRR, care prevede listarea sau restructurarea a minim 3 companii de stat, până la data de 30 iunie 2026. Și ea nu s-a apucat de restructurarea a 3 companii, care durează vreo 9 luni și până la ziua scadenței mai are 2, pentru că stă să inventeze povești despre adversarii politici ai șefului de clan. Și pentru că nu e interesată de 3 companii oarecare, ci vrea perlele coroanei să le vândă pe bucăți!

6. Am o provocare! De ce nu restructurează doamna care dijmuia banii copiilor bolnavi de cancer chiar Electrocentrale, dacă tot ne dă lecții tuturor și are experiența necesară? Să vândă companii rentabile știe oricine, dar să rentabilizeze ea una care e in insolvență, dacă tot e mai experimentată decât doamna fost director și care a salvat deja una!"