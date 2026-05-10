Lista companiilor de stat cu cele mai mari profituri. Hidroelectrica, Romgaz și Aeroporturi București sunt „perlele coroanei”

Guvernul a publicat, vineri, un raport privind Analiza Eficienței Administrației Publice Centrale și Locale. Acesta cuprinde o radiografie de ansamblu a statului român. În raportul disponibil pe siteul guvernului, sunt prezentate companiile de stat care au cele mai mari profituri, precum și cele care aduc pierderi statului. Printre cele cu profituri uriașe se numără Hidroelectrica și Romgaz. La polul opus, CFR, Electrocentrale Craiova, CFR Marfă sau Termoenergetica București.

Potrivit raportului, în România sunt 1.107 de companii de stat. Dintre acestea:

904 de companii (82%) se autofinanțează , fără a beneficia de subvenții de la bugetul de stat.

, fără a beneficia de subvenții de la bugetul de stat. Doar 203 companii (18%) sunt subvenționate. Deși ponderea lor numerică este redusă, cheltuielile acestora cu personalul sunt aproape la fel de mari ca toate cheltuielile de personal ale celor 904 de companii care se autofinanțează.

În rândul companiilor nesubvenționate, există 223 de entități care au înregistrat pierderi, cu cheltuieli de personal cumulate de aproximativ 1,1 miliarde lei.

În schimb, 43 de companii subvenționate au raportat pierderi în același an, însă cheltuielile lor cu personalul însumează 5,4 miliarde lei. Prin urmare, doar aceste 43 de companii însumează:

17% din cheltuielile totale de personal în întregul sector al companiilor de stat;

în întregul sector al companiilor de stat; 37% din totalul cheltuielilor de personal al companiilor subvenționate.

Lista companiilor de stat care au generat cele mai mari profituri

Potrivit raportului, în ciuda disfuncționalităților identificate în multe zone ale sectorului public economic, există companii de stat care se autofinanțează integral și înregistrează venituri semnificative, de ordinul miliardelor de lei, alături de profit brut. Aceste companii demonstrează o capacitate reală de a funcționa eficient pe piață și de a genera valoare economică fără a depinde de subvenții de la bugetul public.

Hidroelectrica și Romgaz, companii la care Guvernul intenționează să vândă pachete minoritare de acțiuni, sunt „perlele coroanei”. Acestea au venituri uriașe și profit pe măsură. În 2024, Hidroelectrica a avut un profit brut de aproape 4,8 miliarde de lei, iar Romgaz 3,5 miliarde de lei. Și Aeroporturi București a avut un profit brut de aproape 700 de milioane de lei.

În schimb, CFR a avut pierderi de peste 400 de milioane de lei, la fel și Electrocentrale Craiova.

Mai jos sunt enumerate companiile de stat din România cu cele mai mari venituri, care au fost profitabile în anul 2024 și nu au beneficiat de subvenții, având venituri de peste 1 miliard de lei:

1 SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE “HIDROELECTRICA” S.A. 10,137,982 2 SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE “ROMGAZ” S.A. 8,291,148 3 COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE “TRANSELECTRICA” S.A. 7,906,681 4 SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. 4,735,993 5 SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A. 4,515,013 6 ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. 2,647,281 7 COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. 1,791,426 8 ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA R.A. 1,648,628 9 COMPANIA NAȚIONALĂ “AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A. 1,482,011 10 COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. 1,479,972 11 COMPANIA NAȚIONALĂ “LOTERIA ROMÂNĂ” S.A. 1,346,332

O altă perspectivă importantă asupra performanței companiilor de stat este analiza profitului brut înregistrat.

Mai jos sunt evidențiate companiile de stat care nu beneficiază de subvenții și care au înregistrat un profit brut de peste 100 milioane lei în anul 2024. Acest indicator reflectă eficiența operațională și capacitatea de generare a valorii economice reale, fără susținere bugetară. (mii lei)

1 SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE “HIDROELECTRICA” S.A. 4,780,429 47% 2 SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE “ROMGAZ” S.A. 3,497,096 42% 3 COMPANIA NAȚIONALĂ “AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A. 693,127 47% 4 COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE “TRANSELECTRICA” S.A. 592,196 7% 5 SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A. 458,105 10% 6 ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. 457,366 17% 7 SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. 434,510 9% 8 COMPANIA NAȚIONALĂ “IMPRIMERIA NAȚIONALĂ” S.A. 325,141 64% 9 COMPANIA NAȚIONALĂ “ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME” – S.A. CONSTANȚA 280,304 50% 10 COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII “C.N.I.” S.A. 254,061 65% 11 COMPANIA NAȚIONALĂ “LOTERIA ROMÂNĂ” S.A. 237,753 18% 12 SNGN “ROMGAZ” S.A. – FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIEȘTI SRL 225,075 38% 13 REGISTRUL AUTO ROMÂN R.A. 204,367 34% 14 SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A. 132,234 26% 15 ANTIBIOTICE S.A. 103,113 15%

Care sunt companiile de stat care au cele mai mari pierderi

De partea cealaltă, sunt companii care înregistrează pierderi financiare semnificative. Acestea pot semnala disfuncționalități structurale, deficiențe de management, dependență de subvenții sau ineficiență economică.

Tabelul de mai jos prezintă companiile cu pierderi brute de peste 100 milioane lei înregistrate în anul 2024 (mii lei):

1 COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR” S.A. -417,347 2 SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. -400,928 3 COMPANIA NAȚIONALĂ UNIFARM S.A. -354,232 4 SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ “CFR – MARFĂ” S.A. -320,802 5 COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A. -198,485 6 METROREX S.A. -181,146 7 SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A. -152,357