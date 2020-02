Ludovic Orban, atac la Gabriela Firea: "E o marionetă, care nu are nicio calitate pentru a conduce Primăria Capitalei"

"Din punctul meu de vedere e fundamental ca în București să se producă o schimbare profundă, să se pună punct domniei despotice a clanului care a fost construit în Voluntari și care are ca și reprezentant un om care e marionetă, care nu are nicio calitate pentru a conduce Primăria Capitalei, care a făcut praf Bucureștiul în ultimii patru ani de zile. Acum avem capacitatea de a elibera Bucureștiul de PSD și să oferim garanția fiecărui bucureștean că are șansa să trăiască într-o capitală europeană", a declarat președintele PNL.

Ludovic Orban a declarat că PNL susține candidatura lui Nicușor Dan la Primăria Generală a Capitalei.

"Am convingerea ca Nicușor Dan este cel mai potrivit candidat pentru atingerea celor două obiective fundamentale ale PNL: de a elibera Bucureștiul de PSD, de a asigura o bună guvernare a Bucureștiului care sa asigure calitatea vieții la nivelul tuturor celorlalte capitale europene și care să permită fiecărui bucureștean o șansă de a trăi într-o capitală modernă, administrată corect", a explicat Orban.