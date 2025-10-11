Ludovic Orban dă vina pe Klaus Iohannis pentru fenomenul Georgescu: A creat „monstruoasa coaliție” când a adus PSD la putere

Ludovic Orban a fost premier în cel de-al doilea mandat al fostului președinte Klaus Iohannis. Foto: Agerpres

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat, la Digi24, că responsabil de popularitatea lui Călin Georgescu printre alegători este și Klaus Iohannis. Fostul premier a afirmat că președintele i-a „trădat” pe români atunci când a decis să aducă PSD la guvernare. „A creat astfel o 'monstruoasă coaliție' care a 'sufocat România'”, a spus Ludovic Orban, explicând că, din revoltă, oamenii s-au întors către fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

Ludovic Orban l-a criticat dur pe Klaus Iohannis pentru că a cooptat PSD la guvernare.

„Călin Georgescu nu s-a născut din neant. El în mod evident a apărut, pe de-o parte, din cauza modului în care au acţionat oamenii politici. Am să vă spun simpu, cea mai proastă decizie pe care a putut să o ia Klaus Iohannis, care a însemnat o trădare faţă de oamenii care au votat cu el ca preşedinte, a fost să creeze monstruoasa coaliţie, când a adus PSD la putere.

În momentul respectiv, PSD şi cu PNL, acţionând practic ca două partide de stat, pentru că şi o parte din PNL a copiat modelul şi ar vrea să guverneze la fel ca PSD, au sufocat România. Au creat o stare că nu mai puteai. Nu puteai să te duci la un concurs de director de şcoală sau inclusiv să îţi iei examen de titularizare ca profesor şi dacă vrei să te duci să te angajezi, trebuia să treci pe un alt partid. Pur şi simplu sufocat în România. Asta este adevărat”, a spus consilierul prezidențial, sâmbătă, la Digi 24.

A fost o decizie „catastrofală”, a adăugat Ludovic Orban, care a criticat și atacurile ulterioare repetate ale fostului președinte la adresa PSD, care doar au întețit revolta oamenilor.