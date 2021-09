Marcel Ciolacu: ”Cîțu trebuie să plece! Dar, odată cu el, trebuie să plece și Barna, și Ghinea, și Năsui”

”Cîțu trebuie să plece! Dar, odată cu el, trebuie să plece și Barna, și Ghinea, și Năsui! Și ei au guvernat România în ultimul an de zile! Deși acum nu mai recunosc asta, în moțiunea depusă uitând să-și menționeze propria activitate dezastruoasă!

Alianța USR-AUR trebuie să propună o soluție pentru rezolvarea crizei politice. Înlocuirea lui Cîțu cu Orban sau cu Barna nu ar rezolva decât împărțirea ciolanului pentru actuala Coaliție, dar nu ar rezolva problemele românilor: sărăcia și creșterea prețurilor la alimente, medicamente și utilități”, a transmis pe pagina sa de Facebook Marcel Ciolacu.

USR PLUS și AUR au depus în această seară moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu la Senat.

”Fiecare membru al coaliției și-a menținut punctul de vedere referitor la situația în care se află coaliția. Cei de la PNL au spus că rămân alături de premierul Florin Cîțu. Noi am transmis că acesta nu mai are încredere, urmare și a votului Comitetului Politic, peste aproape 400 de lideri din USR PLUS au confirmat lucrul acesta.

Pe cale de consecință, în aceste clipe tocmai a fost depusă moțiunea de cenzură, calea parlamentară prin care sperăm, în termen cât mai scurt, să avem un nou premier și coaliția să poată să meargă mai departe”, a declarat Dan Barna.

