Marea Neagră, în pericol să devină o „mare închisă”. Avertismentul lui Cătălin Predoiu după noile atacuri cu drone

1 minut de citit Publicat la 17:56 15 Oct 2026 Modificat la 18:21 15 Oct 2026

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, avertizează că numărul tot mai mare al atacurilor cu drone din Marea Neagră poate indica o strategie prin care zona să devină, în fapt, tot mai greu de folosit pentru transportul naval comercial. Mesajul vine în contextul în care, în ultimele 24 de ore, trei nave au fost vizate de atacuri în Marea Neagră, iar trei drone au intrat în spațiul aerian, potrivit informațiilor anunțate de ministrul Apărării, Radu Miruță.

„Frecvența crescută a atacurilor cu drone din Marea Neagră indică o strategie de transformare a acesteia într-o «mare închisă» de facto traficului naval comercial”, a scris Cătălin Predoiu pe Facebook.

El spune că aceste atacuri ar putea fi parte dintr-o evoluție mai amplă a operațiunilor hibride la nivel european, nu doar într-o problemă care privește statele din estul continentului.

„De asemenea, ar putea indica o evoluție a operațiunilor hibride în întregul spațiu continental european”, a transmis Predoiu.

Acesta avertizează că amenințările hibride și terorismul pot afecta în aceeași măsură și vestul Europei.

„În materie de atacuri hibride și terorism, vestul ar putea fi la fel de expus ca și estul continentului”.

În acest context, Predoiu susține că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să aloce mai mulți bani pentru contracararea operațiunilor ostile de informații, a atacurilor hibride și pentru apărarea civilă.

„Uniunea Europeană și statele membre UE trebuie să aloce din ce în ce mai multe resurse financiare pentru contracararea acțiunilor ostile de intelligence și a atacurilor hibride, precum și pentru apărarea civilă”, a mai transmis Cătălin Predoiu.