Marinescu, după publicarea listei cu candidații la șefia Parchetelor: „Susțin apolitismul procedurii de desemnare”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu. Foto: Agerpres

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus luni, după publicarea listei cu candidații pentru șefia Parchetelor, că preocuparea ministerului este „ca această procedură să fie bazată strict pe litera legii, pe condiționalitățile stabilite prin lege, în mod obiectiv, imparțial și corect”. „Discuțiile pe care le purtăm cu actorii instituționali sunt unele principiale, în limitele competențelor pe care le are fiecare”, a spus el, în direct la Antena 3 CNN.

„Eu am precizat și în intervențiile mele publice că susțin apolitismul procedurii de desemnare a procurorilor-șefi ai marilor parchete. Preocuparea noastră, la nivelul Ministerului Justiției, este ca această procedură să fie bazată strict pe litera legii, pe condiționalitățile stabilite prin lege, în mod obiectiv, imparțial și corect, astfel încât conducerile marilor parchete să funcționeze pe coordonate de competență și bun management.

Discuțiile pe care le purtăm cu actorii instituționali sunt unele principiale, în limitele competențelor pe care le are fiecare. Există, evident, comunicare instituțională, însă, din perspectiva Ministerului Justiției, reiterez că această procedură trebuie desfășurată transparent și în conformitate cu criteriile legale”, a spus Marinescu.

Astfel, el a subliniat că, potrivit calendarului, „urmează ca o comisie să examineze dosarele candidaților din perspectiva conformității cu exigențele legale”.

„Există un calendar și o procedură prevăzute, pe de o parte, de lege, iar pe de altă parte, acestea au fost aduse la cunoștință publică atât pe site-ul Ministerului Justiției, cât și prin comunicările noastre publice. Urmează ca o comisie să examineze dosarele candidaților din perspectiva conformității cu exigențele legale, după care se va trece la etapa de interviu și evaluare, realizată de o altă comisie. Repet, aceste proceduri vor fi transparente și vor fi transmise inclusiv public de către Ministerul Justiției.

La finalul acestor demersuri, evaluarea pe care o realizăm se va concretiza într-o propunere sau în mai multe propuneri, având în vedere că sunt mai multe poziții pentru care se candidează. Acestea vor ajunge la Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru procurori, care reprezintă o verigă foarte importantă în procesul de identificare a celor mai potrivite persoane. Ulterior, decizia finală, conform legii, aparține domnului Președinte al României”, a mai spus ministrul.

Marinescu a adăugat faptul că „optica corectă este aceea a unei cooperări loiale între instituții, și nu a disensiunii”.

„Conlucrarea instituțională este una corectă și se bazează pe respectarea competențelor fiecărei instituții. Din perspectiva mea, ca jurist și om al dreptului, optica corectă este aceea a unei cooperări loiale între instituții, și nu a disensiunii. Ne vom preocupa să ne îndeplinim datoria profesională cât mai bine, pentru a formula propuneri serioase, credibile și profesioniste, și sunt convins că și Administrația Prezidențială va face propria evaluare pe aceleași baze temeinice”, a concis Radu Marinescu.

Ministerul Justiției a publicat, luni, lista candidaților la șefia Parchetelor. Actualul procuror-șef al DNA, Marius Voineag, nu a mai candidat la șefia anti-corupție, vizând postul de adjunct al procurorului general al României. Astfel, pentru șefia DNA candidează Tatiana Toader, Vlad Grigorescu și Ioan-Viorel Cerbu, iar cei mai mulți candidați sunt pe funcțiile de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef DIICOT.