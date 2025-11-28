Mega-agenția AMEPIP, care monitorizează companiile de stat, are o nouă conducere. Cine este Anișoara Ulcelușe

3 minute de citit Publicat la 09:09 28 Noi 2025 Modificat la 09:09 28 Noi 2025

De profesie economistă, Anişoara Ulceluşe a deținut mai multe funcții în cadrul instituțiilor UE. Foto: Facebook.com/AMEPIP

Guvernul Bolojan a numit-o pe Anișoara Ulcelușe în funcția de preşedinte al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) pentru un mandat de patru ani. De asemenea, au fost numiți și doi vicepreședinți ai agenției, tot pentru un mandat de patru ani ani. Deciziile, semnate de premierul Ilie Bolojan, au fost publicate joi seară în Monitorul Oficial, relatează Agerpres.

AMEPIP a publicat în urmă cu două săptămâni trecută rezultatele primei faze de selec­ţie a dosarelor pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinţi ai instituţiei. Din 35 de candidați înscriși, doar patru au fost declarați admiși.

Peste 90% dintre dosare au fost respinse pentru același motiv: neîndeplinirea condiţiilor din articolul 16, alineatul (2), litera (b) din Hotărârea de Guvern nr. 617/2023, respectiv lipsa experienţei în conducerea sau administrarea unor entităţi din sectorul public.

A urmat apoi etapa interviurilor, soluționarea contestațiilor, iar pe 24 noiembrie, vicepremierul Oana Gheorghiu anunţa că procesul de selecţie în cazul conducerii AMEPIP este în faza finală şi urmează ca, cel târziu în data de 27 noiembrie, să fie numită conducerea statutară.

Amintim că selecția conducerii instituției trebuia să fie complet finalizată până pe 28 noiembrie, pentru ca România să poată primi 330 de milioane de euro din PNRR, în cadrul jalonului privind numirile în companiile de stat.

Cine este Anişoara Ulceluşe

De profesie economistă, Anişoara Ulceluşe a deținut mai multe funcții în cadrul instituțiilor UE. Cel mai recent a fost Şef Unitate la Grant Management Department în cadrul Agenţiei Executive a Consiliului European pentru Cercetare. Ea ar fi trebuit să se retragă din funcție în ianuarie 2026 prin pensionare.

Anterior a fost șef de Unitate M2 – Procese de afaceri şi simplificare – Oficial al Uniunii Europene la Comisia Europeană, DG Research and Innovation (martie 2012 – ianuarie 2014).

Înainte de a ocupa mai multe funcții în cadrul instituțiilor UE, Anișoara Ulcelușe a avut o carieră în mediul privat, în România:

Chief Finance Officer pentru România și Moldova al Anchor Grup SA (octombrie 2011 – martie 2012)

Chief Finance Officer al Zentiva SA România (martie 2009 – octombrie 2011)

În ceea ce privește studiile, Anișoara Ulcelușe a absolvit Academia de Studii Economice (ASE) în 1984, a urmat un master în administrarea afacerilor la Universita Bocconi din Milano, pe care l-a încheiat în 1994, apoi a urmat un program de finanțe internaționale la Ecole d’Hautes Etudes Commerciales din Paris și a obținut un doctorat în Finanțe de la ASE.

Totodată, au fost numiţi şi doi vicepreşedinţi ai AMEPIP, tot pentru un mandat de 4 ani. Este vorba de Oana Mihaela Petrescu şi Nicolae Bogdan-Codruţ Stănescu.

Oana-Mihaela Petrescu a fost CEO al Blue Air din 2018 în 2022, având experienţă în zona de banking şi consultanţă. De asemenea, Petrescu a fost și Chief Operating Officer la BCR între 2006 și 2012, dar și Head of Romanian Consulting Practice la Deloitte Central Europe între 2012 și 2017.

Conform CV-ului ei, aceasta a absolvit Academia de Studii Economice din București (1987 – 1992), are Studii postuniversitare internaționale în finanțe și domeniul bancar la Universitatea de Științe Sociale (USS), Toulouse (1992 – 1993) și are un doctorat în economie la Academia de Studii Economice, București (1993 – 1998).



În ceea ce îl privește pe Nicolae Bogdan-Codruţ Stănescu, acesta a ocupat de-a lungul timpului diferite poziţii în instituţii ale statului, inclusiv la Ministerul Economiei, dar şi la BNR. Cel mai recent el a fost director general la Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE), de unde a fost demis în acest an. El a fost dat afară după ce un raport al Curții de Conturi a arătat un prejudiciu de peste 72 de milioane de lei, în mandatul lui Stănescu, după achiziția unor măști.

Conform declaraţiei de avere, în 2024 a încasat ca preşedinte directorat al SAPE aproximativ 9.500 de euro lunar. La asta a adăugat peste 4.000 de euro, tot lunar, ca preşedinte al Consiliului de Administraţie la Depogaz Ploieşti, alţi 2.800 euro în fiecare lună, pentru că este şi membru în Consiliul de Administraţie la Rompetrol Rafinare SA.

Ce face mega-agenția AMEPIP

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) numește șefii în companiile de stat și are un rol esențial pe hârtie: ar trebui să vegheze la eficiența a peste 1.300 de companii de stat.

Însă, activitatea agenției a stârnit de multe ori critici, fiind percepută mai degrabă ca o structură birocratică cu salarii uriașe decât ca un mecanism de reformă reală.

Până la numirea Anişoarei Ulceluşe în fruntea AMEPIP pentru un mandat de patru ani, agenția a fost condusă interimar de vicepreședintele agenției, Ciprian Cătălin Hojda, fost consilier al lui Florin Cîțu și al lui Nicolae Ciucă

Bugetarul a fost plătit cu 22.112 lei pe lună, aproximativ 4.500 de euro lunar, ca să facă instituțiile statului performante.

„Agenția e funcțională și cu siguranță banii pe care îi primesc sunt bani munciți”, spunea el într-un interviu pentru Antena 3 CNN în care a încercat să explice exact ce face această agenției.