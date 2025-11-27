România riscă o penalizare pentru neîndeplinirea jalonului din PNRR privind numirile în companiile de stat

11 companii din 12 au îndeplinit condiţia directoratelor, a spus Ioana Dogioiu. Foto: Hepta

România riscă o penalizare din partea Comisiei Europene pentru neîndeplinirea jalonului din PNRR privind numirile în companii de stat, dar nu se află în situaţia neîndeplinirii integrale a acestuia, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, citată de Agerpres.



"Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) e în Monitorul Oficial, poate aţi văzut acest lucru, deci putem considera că jalonul AMEPIP este îndeplinit, e rezolvat. În ceea ce priveşte restul jaloanelor, nu există încă o definitivare, mâine se va trage linie, mai sunt încă unele lucruri în desfăşurare. Ceea ce vă pot spune este că nu mai are cum să fie îndeplinit jalonul privind directoratul Hidroelectrica, pentru că a fost anulată procedura de către Consiliul de Supraveghere, se va demara o nouă procedură, Hidroelectrica a şi anunţat astăzi, a dat un comunicat. De asemenea, în privinţa Consiliului de administraţie al CNAIR şi CNIR nu se va putea face nimic", a explicat Dogioiu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, întrebată care este stadiul de implementare a jaloanelor din PNRR referitoare la numirea conducerilor din anumite companii de stat având în vedere că termenul este 28 noiembrie, la fel ca şi în cazul proiectului privind pensiile magistraţilor.



Ea a precizat că nu se ştie deocamdată care ar fi cuantumul penalizării din partea Comisiei Europene: "Ştiu că următoarea întrebare va fi care sunt banii, nu există încă un calcul, încă se fac calcule din acest punct de vedere, care ar putea să fie penalizarea pentru aceste jaloane, dar în orice caz e vorba de o penalizare, nu de o neîndeplinire integrală a acestor jaloane. Spre exemplu, în cazul companiilor din Energie, 11 din 12 au îndeplinit condiţia directoratelor, deci putem considera că o mare parte a fost îndeplinită. Cât va costa ce nu este îndeplinit - şi încă nici nu e clar ce nu, cu excepţia a ceea ce v-am spus, că nu prea mai are cum, în mod obiectiv, să se îndeplinească - se va trage mâine linie, se lucrează la Ministerul Fondurilor Europene şi, după ce se va calcula totul şi se va trimite, atunci, sigur, vom avea datele complete".