Mesajul lui Bolojan pentru românii care ameninţă că boicotează plata impozitelor în 2026: "Ai termene pe care trebuie să le respecți"

Premierul României, Ilie Bolojan, le-a transmis, vineri seară, românilor care au ameninţat că-şi plătesc impozitele la finalul anului 2026, ca metodă de protest pentru majorarea taxelor locale, că există "există două termene de plată a impozitelor și sunt termene care trebuie respectate". "De exemplu, dacă plătești până la sfârșitul lunii martie, beneficiezi de anumite bonificații", a declarat Bolojan la Digi24.

Prim-ministrul a punctat că primăriile vor avea venituri mai mari în acest an, ca urmare a modificărilor fiscale.

„Toți primarii vor primi mai mulți bani decât anul trecut. Vor avea venituri mai mari, pentru că majorarea impozitului pe proprietate reprezintă un venit direct al primăriilor”, a afirmat Ilie Bolojan.

"Există două termene de plată a impozitelor și sunt termene care trebuie respectate. De exemplu, dacă plătești până la sfârșitul lunii martie, beneficiezi de anumite bonificații. Este strategia fiecărei primării, atât timp cât se încadrează în limitele legii", a spus Ilie Bolojan pentru sursa amintită.

El a amintit şi de presiunea bugetară asupra statului: "Noi asigurăm aproximativ 80% din sumele pentru administrațiile locale de la bugetul de stat, iar acest lucru nu ar fi o problemă dacă România nu s-ar fi împrumutat masiv de pe piețele externe”.