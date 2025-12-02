Mesajul lui Nicuşor Dan, după inundaţiile care au omorât peste 1.200 de oameni în Asia de Sud: "Le doresc putere salvatorilor"

Aproape întreg teritoriul Sri Lankăi s-a confruntat cu ploi record. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe familiilor victimelor inundaţiilor devastatoare din India, Indonezia, Malaezia, Sri Lanka, Thailanda şi Vietnam, inundaţii care au omorât peste 1.200 de oameni. "Le doresc putere salvatorilor, sperând că eforturile lor vor ajuta cât de mulţi oameni este posibil", a scris şeful statului pe X, potrivit Agerpres.



My thoughts go to all the people affected by the devastating floods in India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Thailand and Vietnam.

I extend my deepest condolences to the families of the victims and wish strength to the rescue teams, hoping their efforts will save as many lives… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) December 2, 2025

Inundaţiile şi alunecările de teren care au lovit India, Indonezia, Malaezia, Sri Lanka, Thailanda şi Vietnam, s-au soldat peste 1.200 de morți confirmați și 800 de dispăruți, notează Sky News.



De asemenea, un număr total de 336 de persoane erau în continuare date dispărute marţi, potrivit Agenţiei locale responsabilă cu gestionarea dezastrelor (DMC), fiind cea mai gravă catastrofă naturală suferită de această insulă din Asia de Sud de la tsunamiul din 2004.



Ploile torenţiale aduse de muson, asociate cu două cicloane tropicale săptămâna trecută, au revărsat cantităţi uriaşe de apă pe întreg teritoriul Sri Lankăi şi asupra unor regiuni din Sumatra (Indonezia), sudul Thailandei şi nordul Malaeziei, notează într-o altă ştire AFP.



Zone întinse din aceste ţări, dar şi din Filipine, Vietnam, Myanmar, precum şi porţiuni din Cambodgia şi Laos au înregistrat cantităţi de precipitaţii care nu au mai fost consemnate în luna noiembrie în datele lunare ale Administraţiei Naţionale Oceanice şi Atmosferice din SUA (NOAA) din 2012 încoace.



Aproape întreg teritoriul Sri Lankăi s-a confruntat cu ploi record, potrivit unei analize a acestor date meteorologice americane realizate de AFP.