Mihai Tudose îi dă replica lui Ponta și face apel la parlamentarii Pro România să voteze Guvernul Orban: „De trei luni totul e blocat. Suntem de Kafka”

Vicepreşedintele ProRomânia Mihai Tudose a făcut apel la colegii săi din partid să voteze Guvernului Orban în Parlament, deşi liderul formaţiunii, Victor Ponta, a dat ordin ca membrii partidului să nu participe la vot. De asemenea, Ponta îl acuză pe colegul său Mihai Tudose de trădare și susține într-o postare pe Facebook că acesta ar fi negociat atât cu PSD cât și cu PNL.

„Eu consider că astăzi va trebui să avem un Guvern, din mai multe motive, toate extrem de serioase și de grave. Trebuie să avem rectificare bugetară care trebuie efectuată de către Guvern prin OUG. Un Guvern interimar nu mai poate da OUG și nu știu cum poți închide anul fiscal. Avem probleme în sănătate, trebuie dați bani. Avem probleme pentru că autoritățile publice nu sunt finanțate, vine iarna și trebuie să ne pregătim. Nu avem comisar european și 27 de țări așteaptă după noi, după certurile noastre interne. Va trebui să se vină în Parlament cu Legea bugetului. Asta este o lege care trebuie elaborată de către Guvern și un interimar nu mai are drept de inițiativă legislativă. Ce facem, cum trecem bugetul pentru 2020? Un parlamentar nu se poate apuca să facă legea bugetului, nu are cum”, a declarat Mihai Tudose, pentru Știri pe Surse.

Fostul premier a adăugat apoi că partidul său trebuie să acţioneze în interesul României şi nu al „unui grup de persoane”.

„Eu cred că noi, inclusiv Pro România, trebuie să gândim raţional, să avem Guvern. Noi am dat jos un Guvern şi nu ne-am gândit ce punem în loc? Apropo de Pro România, păi noi spunem că suntem cu România şi ea trage să moară. Trebuie să vedem care este interesul României, nu unul personal sau al unui grup de persoane. Nu ne place de Orban, bun, pot să înţeleg. Nu ştiu cât de bun sau rău va fi viitorul Guvern, dar orice este mai bun decât haosul de azi. Avem în tolbă o moţiune de cenzură care poate fi trecută în februarie, dacă nu ne convine de Orban, dar astăzi România are nevoie de un Guvern plin. De trei luni stăm tot cu interimari, totul este blocat. Suntem de Kafka! Mai în glumă, mai în serios, oricine este mai bun decât Cuc la Transporturi, bine asta dacă nu se întoarce imbatabilul Andruşcă”, a adăugat Tudose.