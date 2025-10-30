Ministerul Culturii ia 800.000 de lei din Fondul de rezervă pentru cinci concerte. Asistenții sociali tot nu și-au primit salariile

Ministerul Culturii a anunțat că va cheltui 810.000 de lei, din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, pentru a organiza cinci concerte aniversare în Franța, Germania și România. Tot din Fondul de rezervă ar trebui plătite salariile angajaților din asistența socială, dar pentru ei banii nu au fost alocați încă. Liderii Sindicatelor au spus că de trei luni angajații din DGASPC-uri nu și-au mai primit salariile, iar la Consiliul Tripartit, care a avut loc miercuri, au primit asigurări de la Guvern că plățile restante se vor face din Fondul de Rezervă.

Ministerul Culturii a anunțat adoptarea, în ședința de Guvern din 30 octombrie, a unei Hotărâri privind suplimentarea bugetului instituției cu suma de 810.000 de lei, din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului.

Fondurile vor permite organizarea a 5 concerte aniversare, un concert în Franța, trei concerte în Germania și unul în România, în noiembrie 2025, dedicate aniversării a 145 de ani de relații diplomatice dintre cele trei țări.

810.000 de lei pentru cinci concerte

Concertul din Franţa va avea loc la Paris, în data de 20 noiembrie, la Auditorium de Radio France, fiind organizat de Artexim în parteneriat cu Radio France, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii.



Orchestra Naţională a Franţei şi Orchestra Română de Tineret vor urca împreună pe scenă, sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru, director muzical al Orchestrei Naţionale a Franţei şi director artistic al Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu”.



Violonista Maria Marica, laureată a Concursului Internaţional „George Enescu”, va fi solistă în cadrul programului, interpretând „Balada” de George Enescu.



Cel de-al doilea proiect, desfăşurat în Germania, marchează 145 de ani de relaţii diplomatice bilaterale prin turneul „Way to Kolner Philharmonie”.



Concertele vor avea loc în Cluj-Napoca, în noua sală de concerte „Heritage” a Academiei Naţionale de Muzică „Gheorghe Dima” (7 noiembrie), la prestigioasele Kolner Philharmonie (9 noiembrie), Rhein-Mosel-Halle din Koblenz (10 noiembrie) şi Heinrich-Lades-Halle din Erlangen (11 noiembrie), fiind susţinute de Romanian Symphony Orchestra, dirijată de Gabriel Bebeşelea, alături de soliştii internaţionali Ioana Cristina Goicea - vioară, Benedict Klockner - violoncel, Sergio Pires - clarinet şi Luminiţa Marin - violă.



Potrivit sursei citate, turneul reliefează locul muzicii româneşti în spaţiul cultural european şi pune în lumină legătura solidă dintre comunităţile artistice din România şi Germania. Evenimentele din cadrul turneului sunt organizate de Romanian Symphony Orchestra, în colaborare cu Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, UCIMR, Artexim şi Ministerul Culturii.



Cele două proiecte, din Franţa şi Germania, vor fi realizate cu sprijinul Artexim, Ministerul Culturii urmând a colabora îndeaproape cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu misiunile diplomatice ale României la Paris şi Berlin pentru buna desfăşurare a acestor iniţiative.



„Prin aceste evenimente, cultura română îşi face auzit glasul în spaţiul european, într-un limbaj universal al sensibilităţii, profesionalismului şi talentului. Muzica devine, astfel, o formă de dialog şi apropiere, un element al diplomaţiei culturale, iar investiţia în creaţia artistică devine o investiţie în identitatea, vizibilitatea şi valoarea României pe plan internaţional”, a mai transmis Ministerul Culturii.

Salariile angajaților din asistența socială, neplătite de trei luni

Angajații din DGASPC-uri spun că de trei luni nu și-au mai primit salariile. Aceștia au ieșit în stradă ca să-și ceară drepturile salariale.

„Noi suntem fără salarii în acest moment și vrem să știm când vom primi banii. Nu avem nici contribuțiile la asigurările medicale, practic cărțile de muncă plătite pe luna august. Ultima plată a fost făcută undeva în 11 august și deci o să expire și acestea în curând. 90 de zile se împlinesc pe 10 noiembrie”, a declarat săptămâna trecută liderul Sindicatului 'Drepturile Copilului' Vâlcea, Nicolae Meianu, potrivit Agerpres.

În urma reuniunii Consiliului Tripartit, convocat miercuri, 29 noiembrie, de premierului Ilie Bolojan privind salariul minim pe economie, liderii sindicatelor au anunțat că au primit asigurări că plata salariilor restante pentru angajații din DGASPC-uri se va face din Fondul de Rezervă.

„A comunicat premierul ca va aloca 320 de milioane din fondul de rezervă. Nu a vehiculat o dată, dar în regim de urgență”, a spus Grigore Mare, întrebat de jurnaliști dacă s-a găsit o soluție pentru plata salariilor angajaților DGASPC.