Ministerul Sănătăţii anunţă că extinde reţeaua de centre de expertiză pentru bolile rare cu 3 noi unităţi. Unde vor funcţiona acestea

1 minut de citit Publicat la 15:33 28 Noi 2025 Modificat la 15:33 28 Noi 2025

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, vineri, extinderea reţelei naţionale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin includerea a trei noi unităţi specializate în domenii unde diagnosticul este adesea dificil. Acesta a precizat că noile unităţi vor funcţiona în: Spitalul Clinic de Urgență, din București, Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele”, București, şi Spitalului Clinic de Urgență Sf. Apostol Andrei, din Constanța.

"Extindem rețeaua națională de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin includerea a trei noi unități specializate în domenii unde diagnosticul este adesea dificil: bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut și bolile vasculare rare, patologia urologică complexă și bolile musculo-scheletare autoimune și autoinflamatorii.

Cele trei centre vor funcționa în cadrul:

• Spitalului Clinic de Urgență București – CEBR pentru bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut și bolile vasculare rare

• Spitalului Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele”, București – CEBR pentru urologie

• Spitalului Clinic de Urgență Sf. Apostol Andrei, Constanța – CEBR pentru bolile musculo-scheletare autoimune și autoinflamatorii

În aceste structuri, pacienții vor avea acces la diagnostic molecular și genomic, imagistică avansată, analize specializate, consiliere genetică și expertiză multidisciplinară. Sunt elemente esențiale pentru a reduce întârzierile care, în bolile rare, înseamnă uneori ani de incertitudine.

Aducem astfel rețeaua CEBR la 50 de centre funcționale, o infrastructură care începe să ofere predictibilitatea necesară pentru pacienții care, de multe ori, au trecut prin trasee medicale complicate, cu puține răspunsuri și multe bariere", a postat Alexandru Rogobete, care a explicat cum susţine rețeaua:

"Susțin această rețea nu doar prin deschiderea de centre noi, ci și prin asigurarea accesului la tratamente moderne. Luna aceasta am introdus molecule esențiale pentru pacienții cu boli rare și patologii severe, confirmând că recuperăm decalaje vechi și transformăm recomandările în soluții reale.

Pentru că un sistem sănătos este un sistem în care pacienții cu boli rare sunt văzuți, sprijiniți și tratați la timp. Iar asta înseamnă responsabilitate, empatie și acțiune".