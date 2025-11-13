Ministrul Agriculturii, despre ouăle lipsă de la raft: "O criză nu o să fie niciodată. Probabil nu s-au înţeles cu producătorii"

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Foto: Agerpres

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat joi, în direct la Antena 3 CNN, că "o criză de ouă în România nu o să fie niciodată". Declaraţia vine după ce, în mai multe magazine din România, rafturile cu ouă au rămas goale.

"Criză de ouă în România n-o să fie niciodată, pentru că în ultimii 2 ani, prin investițiile pe care le-am realizat, România are un grad de autosuficiență de 120%. Practic, anul trecut am produs 5,4 miliarde de ouă în România și anul acesta cred că va fi un recurs și vom depăși această cifră", a spus Barbu.

El susţine că "sunt două magazine de retail în România" care sunt în această criză.

"Două magazine de retail au ajuns în această criză. De ce? Pentru că este o relație comercială și de aceea cred că s-a creat o problemă și aici trebuie să intervină inclusiv colegul meu de la Ministerul Economiei, care gestionează partea de comerț, dar și Consiliul Concurenței, care ar trebui să verifice de ce producătorii români nu au loc pe raftul de retail din România și sunt nevoiți să se ducă spre magazine din extern. Noi producem, repet, cu mult peste necesarul de consum. Eu vă spun în momentul de față că, probabil, au fost anumite relații comerciale cu care nu s-au înțeles, dar în celelalte magazine de retail sunt ouă puse la dispoziția românilor și consumatorilor români. Avem grad de autosuficiență de 120% iar eu vă spun, și mă bucură, faptul că producătorii români merg și către export", a adăugat el.

"Posibil să fie anumite practici comerciale neloiale și de aceea Consiliu Concurenței are atribuțiile necesare de a intra în aceste relații comerciale între producătorii români și magazinele de retail", a subliniat Barbu.

Producătorii spun că multe ţări au fost afectate de gripa aviară şi de aceea apelează la ţara noastră. România nu este afectată de gripa aviară, astfel, exporturile ajungând de la 15% la 40% în doar cateva luni, în timp ce producția internă a scăzut de la 6 miliarde de ouă în 2022 la aproximativ 5,6 miliarde în 2023.