Criză de ouă în unele magazine din România. Fermierii preferă să le trimită la export. "Ne-am trezit cu oferte bune din toată lumea"

Au venit solicitări și vin în continuare, cu prețuri foarte avantajoase. Puteți să-mi spuneți care e diferența la vânzare pe plan intern și la export? Momentan, a fost, până recent, cam de 25%. S-a mai diminuat acum, pentru că retailerii români, din fericire, majoritatea dintre ei, au înțeles fenomenul și au început să acorde prețuri mai bune fermierilor.
Astfel, s-a ajuns ca exportul, care uzual reprezenta 7-10% din totalul producției — atât pleca afară — acum să ajungă la 40%. Și eu cred că e chiar mai mult", a spus Florin Panfile, directorul comercial al unei fabrici de ouă.
El spune că preţul unui ou de la piaţă este de 1,70 lei, în timp ce preţul unui ou "super securizat" este de 1 leu.
"Consumatorul final plătește 1 leu pe un ou super securizat și 1,70 lei pe un ou de la piață, ceea ce nu ni se pare corect. Ar putea și oul din retail să ajungă la un 1,70 lei? Nu, n-o să fie așa ceva. Dar probabil că 1,10 – 1,20 lei ar fi un preț corect", a adăugat el.