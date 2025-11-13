Criză de ouă în unele magazine din România. Fermierii preferă să le trimită la export. "Ne-am trezit cu oferte bune din toată lumea"

Unele magazine au rămas complet fără ouă, în timp ce altele au stocuri mai mici ca de obicei. Foto: Agerpres

Magazinele din România duc lipsă de ouă, unele dintre ele rămânând complet fără produs la raft. George Bădescu, directorul executiv al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), spune că există sincope de aprovizionare, dar şi că producătorii preferă să le dea spre export. Exporturile au ajuns, în doar câteva luni, de la 15% la 40%. Totuşi, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, îl contrazice, spunân că "stăm foarte bine, şi intern şi extern".

"Noi producem și pentru consum propriu și pentru export. Cum să fie probleme? Stăm foarte bine, şi pentru intern, şi pentru extern. Să facă comandă, că avem", a spus Barbu.

Totuşi, magazinele spun altceva. Acestea spun că sunt probleme la aprovizionare. Unele magazine au rămas complet fără ouă, în timp ce altele au stocuri mai mici ca de obicei.

Producătorii spun că multe ţări au fost afectate de gripa aviară şi de aceea apelează la ţara noastră. România nu este afectată de gripa aviară, astfel, exporturile au ajuns 15% la 40% în doar cateva luni, în timp ce producția internă a scăzut de la 6 miliarde de ouă în 2022 la aproximativ 5,6 miliarde în 2023.

Pe lângă exporturi, sezonul rece contribuie la scăderea producției interne, deoarece găinile ouătoare produc mai puțin. Specialiștii apreciază că piața se va echilibra în următoarele săptămâni, odată cu stabilizarea producției și suplimentarea importurilor. Deocamdată nu se anticipează o criză, însă prețurile ar putea crește ușor, pe fondul fondul cererii externe ridicate și al ofertei interne tot mai limitate.

"Presiunea din afară este din ce în ce mai mare pe piața din România, pentru că noi, pe lângă faptul că nu avem gripa aviară, avem și prețuri foarte bune. Și atunci au venit ofertele. Ne-am trezit cu oferte în ultimele cinci-șase luni din toată lumea.