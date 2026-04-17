Ministrul Agriculturii, fotografiat cu un geamantan Louis Vuitton de 5.000 de euro. Florin Barbu: „Nu cunosc marca, nu știu cât costă”

Foto: Captură Antena 3 CNN via G4Media

Ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a fost fotografiat pe aeroportul din Baia Mare cu un geamantan Louis Vuitton, care are un preț de vânzare de aproape 5.000 de euro. „E un cadou primit de ziua mea de la familie. Nu cunosc marca, nu știu cât costă”, a spus el pentru G4Media.

„E un cadou primit de ziua mea de la familie, la împlinirea a 45 de ani. Nu cunosc marca, nu știu cât costă. O să întreb pe soția mea dacă e original sau copie. E un cadou foarte util pentru că fac foarte multe drumuri la Bruxelles. De altfel, eu sunt singurul ministru care merge în fiecare lună la consiliile UE”, a spus el, pentru G4Media.

În fotografii se poate vedea un geamantan Louis Vuitton Horizon 55, care se vinde cu aproape 5.000 de euro.

Florin Barbu nu este singurul social-democrat care afișează bunuri de lux. Fostul lider PSD Marcel Ciolacu și actualul lider al partidului, Sorin Grindeanu, au fost fotografiați în anul 2024 purtând pantofi cu talpă roșie, specifică celebrului brand Louboutin și care costă în jur de 1.000 de euro perechea.

În septembrie 2025, directorul CFR Ion Simu a fost fotografiat având la mână un ceas Patek Philippe cu o valoare de achiziție de peste 100.000 de dolari pe site-urile de profil. El susținea atunci că ceasul este o „copie din Turcia” care valorează 200 de dolari.

În cel mai recent caz, ministrul Muncii, Florin Manole, l-a demis pe Costel Grojdea, șeful de la Inspecția Muncii (ITM) București care a venit zilnic la birou cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Costel Grojdea a respins acuzațiile și a explicat că nu este proprietarul mașinii.

„Mașina nu este proprietatea mea. M-a rugat proprietarul mașinii, în fine, eu venind la București, să i-o aduc în București să-i facă revizia tehnică și i-o las în București. Deci, eu ieri două ore, atât am fost cu ea până acolo, pentru că aveam de semnat niște documente și trebuia să fiu la serviciu și ca să mă pot întâlni să pot să-i las mașina să se ducă să-i facă revizia tehnică, atâta tot”, a explicat Costel Grojdea pentru Antena 3 CNN.