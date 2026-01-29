Ministrul Economiei îi avertizează pe cei care ar „jubila” la schimbarea lui Bolojan din funcție: „Ar deraia trenul reformei”

Tensiunile din Coaliție sunt la cel mai ridicat nivel de la înființarea ei. Foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat că deși o schimbare din funcție a premierului Ilie Bolojan „ar deraia trenul reformei”. Acesta a declarat că nu crede că există în prezent un partid cu adevărat anti-reformist la guvernare, dar sunt oameni care „ar jubila” dacă USR ar ieşi de la guvernare sau dacă Bolojan nu ar mai conduce Guvernul, relatează News.ro.

Irineu Darău a afirmat că nu vede cu ce ar ajuta înlocuirea lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.

„Domnul premier mi se pare organizat şi axat pe reformă. Noi l-am susţinut şi îl susţinem. Nu văd cu ce ar ajuta o asemenea schimbare. Cred că nu doar ar încetini spiritul de reformă, dar cred că poate ar şi deraia acest tren al reformei. Pentru că dacă totuşi, în această formulă, cu domnul premier Bolojan care vrea reformă, cu USR care vrea reformă, noi creăm haos sau cineva creează haos, de ce am crede că ar fi mai bine, de ce am crede că s-ar accelera lucrurile?

Eu cred că, dimpotrivă, poate undeva oamenii anti-reformişti - şi nu cred că sunt doar într-un singur partid şi nu cred că este vreun partid cu adevărat anti-reformist azi la guvernare, dar sunt unii oameni politici care nu vor reformă - şi cred că acei oameni ar jubila”, a declarat Irineu Darău, miercuri seară, la Digi24.

Ministrul Economiei a adăugat că și-ar dori ca toate partidele din Coaliție să apese „pe aceeași pedală, accelerația”.

„Eu cred că şi USR şi leadershipul domnului premier Ilie Bolojan înseamnă accelerarea reformelor, dar, ca într-o maşină, sunt mai multe butoane, sunt mai multe manete, sunt mai multe pedale. M-aş bucura ca toţi, împreună, să apăsăm pe aceeaşi pedală, acceleraţia”, a afirmat Irineu Darău.

Tensiunile din Coaliție sunt la cel mai ridicat nivel de la înființarea ei. După luni de atacuri frontale din partea PSD și ședințe de Coaliție tensionate, care adesea s-au încheiat fără consens, premierul Ilie Bolojan a declarat, pentru prima dată, că un guvern minoritar nu poate fi exclus. După această declarație, PSD a amenințat cu alegeri anticipate.



