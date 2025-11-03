Ministrul Energiei, după ce a anunţat că plătim printre cele mai preţuri la electricitate din lume: "Cum Dumnezeu am ajuns aici?"

Bogdan Ivan, ministrul Energiei. sursa foto: Hepta

Bogdan Ivan a transmis că românii plătesc "unul dintre cele mai mari preţuri din Europa şi poate chiar din lume" la electricitate, apoi s-a mirat: "Cum Dumnezeu am ajuns aici şi ce putem face ca să scădem aceste preţuri?". Ministrul Energiei a prezentat o serie de cauze, în studioul Observator, la Antena 1, apoi a precizat că a ridicat problemele din domeniul energiei în CSAT.

"Am ajuns de trei luni şi ceva la Ministerul Energiei şi am început această radiografie legată de întrebarea care se află pe buzele tuturor oamenilor care plătesc aceste facturi de lux. Cum Dumnezeu am ajuns aici şi ce putem face ca să scădem aceste preţuri?", s-a întrebat retoric Bogdan Ivan, care a punctat, totuși, o serie de factori care au dus la această situaţie a facturilor mari la energie:

"În primul rând, principala cauză este legată de faptul că în ultimii zece ani, am scos aproximativ 7.000 MW capacităţi producţie pe gaze şi cărbune din uz şi am pus doar 1.200MW în loc.

Avem foarte multe proiecte, miliarde de euro pe care trebuia să îi folosim şi, din păcate, acele proiecte sunt încă pe hârtie. Le-am luat în speranţa că vom începe să le construim pentru a face noi capacităţi de producţie, nuclear, hidro şi gaz. Altfel, nu vom putea să ieşim din fondul problemei.

Faptul că România nu a avut inspiraţia şi inteligenţa să investească, să direcţioneze banii către capacităţi de stocare în energie şi a finanţat cu o dorinţă uriaşă doar panouri solare, vă dau un exemplu: în acest moment am identificat 40 de linii de finanţare în energie, la şase ministere diferite, derulate în ultimii cinci ani. Toată lumea face energie.

Fără cap, fără coadă, fără coordonare. Am venit cu un memorandum în faţa Guvernului pentru a avea o direcţie foarte clară, pentru ca Ministerul Energiei să coordoneze, în mod legal şi transparent, modul în care se fac aceste investiţii. Cu tot respectul pentru toţi colegii mei miniştri, hai să îşi facă fiecare treaba pe domeniul lor. Şi acum facem această coordonare, redirecţionăm banii care au fost duşi către panouri solare, în capacităţi de stocare şi în proiecte de investiţii foarte mari. Nuclear, Cernavodă, hidro".

Ministrul Energiei a dezvăluit că dificultățile din domeniul Energiei au fost abordate inclusiv în şedinţa CSAT:

"România a primit bani, 2,6 miliarde de euro în ultimii cinci ani, doar pentru a înlocui centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia. Până astăzi, acei bani nu au fost folosiţi, s-au făcut doar studii, proiecte şi abia suntem în licitaţie pentru două centrale mari pe gaze. În acest moment, avem un deficit de producţie, avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise.

Din acest motiv, am luat problema energiei şi am pus-o pe masa CSAT şi a preşedintelui României, pentru a avea o decizie foarte clară prin care să mandateze Ministerul Energiei pentru a reface întreaga legislaţie şi pentru a opri astfel de aberaţii. Dincolo de faptul că este imoral, este ilegal".