Ministrul Justiției, despre „Ordonanța-haos”: „Concluzia imediată era că trebuie să facem memorandum pentru fiecare taxă de timbru”

Ministrul Justiției a precizat că discuțiile s-au concentrat pe necesitatea consultării tuturor ministerelor / Foto: Agerpres

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a explicat joi seara, la Antena 3 CNN, că amânarea cu o săptămână a modificărilor la OUG 52 a fost decizia Guvernului pentru a clarifica aspectele procedurale, iar asta va permite stabilirea unei formule finale a ordonanței.

Ministrul a precizat că discuțiile din cadrul ședinței de astăzi s-au concentrat pe necesitatea consultării tuturor ministerelor.

„Nu pot folosi termenul de prostii. Pot spune doar că a fost o discuție colegială și o analiză foarte serioasă făcută asupra textului propus. Noi am semnalat aspecte care țin de rigoarea procedurală în ceea ce privește introducerea unor astfel de texte într-o ordonanță de urgență și necesitatea de a fi consultate toate ministerele, inclusiv Ministerul Justiției, pe aspecte care au un impact deosebit asupra activității întregii administrații.

Pe de altă parte, am subliniat aspecte punctuale care țin, așa cum ați menționat și dumneavoastră, de o rigoare și de o limitare a demersurilor care ar fi necesare pentru a se asigura plata acelor cheltuieli absolut necesare pentru desfășurarea activității din Justiție, adică pentru taxele de timbru, pentru cheltuielile cu traducerile absolut necesare în cooperarea judiciară, pentru cheltuieli care țin de efectuarea de expertize medico-legale, servicii de evaluare, experții judiciari, o grămadă de cheltuieli.

Dacă nu se introduce o formulă de exceptare, vor trebui să fie obținute prin sute sau mii de memorandumuri care să fie prezentate Guvernului.

O astfel de situație nu este de dorit. Au fost, bineînțeles, intervenții și de la colegii de la alte ministere, într-un mod constructiv, pentru a ajunge la o formulă finală.

S-a hotărât amânarea pentru săptămâna viitoare, urmând să discutăm concret mâine, care să fie textele și care să fie formula pentru a atinge finalitatea dorită”, a declarat ministrul Justiției, la Antena 3 CNN.

Ministrul Justiției: „Am dorit să evităm”

Radu Marinescu a mai explicat că, fără o formulă de exceptare, fiecare cheltuială, inclusiv taxele de timbru, ar fi trebuit aprobată prin memorandum separat, lucru care s-a dorit a fi evitat.

„Atâta timp cât nu era introdusă o exceptare care să ne permită să facem aceste cheltuieli fără memorandum, concluzia imediată era că trebuie să facem memorandum pentru fiecare taxă de timbru, ceea ce, desigur, am dorit să evităm”, a încheiat Radu Marinescu, ministrul Justiției.

Premierul Bolojan amână modificările la „Ordonanța-haos” care a revoltat primarii

În cursul zilei de joi, premierul Ilie Bolojan a decis să amâne cu încă o săptămână modificările la Ordonanța despre care edilii spun că le-a blocat activitatea. Potrivit unor surse guvernamentale, decizia a fost luată după ce și nouă formă propusă de ministerul Finanțelor a fost contestată în ședința de guvern.

Sursele citate susțin că ordonanța s-a amânat pentru că „iar erau prostii în ea”. Ar fi fost scandal în ședința de guvern, după ce în varianta care ar fi trebuit să rezolve problemele invocate de primari, ministerul Finanțelor cerea memorandum inclusiv pentru taxele judiciare de timbru.

Astfel, ar fi trebuit făcute mii de memorandumuri pentru mii de procese.

În ședința de guvern, Ministerul Justiției a avut mai multe observații și a cerut timp. Ordonanța de Urgență a fost discutată cu primarii, însă nu și această formă finală.

După ședința de Guvern, purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu a spus că modificările au fost amânate pentru că propunerile venite de la Asociația Municipiilor au ajuns „aseară târziu.”