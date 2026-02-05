Ministrul Pîslaru spune că l-a vizitat Lolita Cercel. La pozele de la „întâlnire”, mulți au ironizat pantofii „artistei” care nu există

Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, și cântăreața Lolita Cercel. Sursa foto: Imagine realizată digital/ MIPE

Dragoș Pîslaru a publicat, miercuri, pe rețelele sociale o postare prin care a anunțat că a avut o întâlnire „foarte bună” cu artista Lolita Cercel, căreia i-a prezentat calendarul estimativ al apelurilor de proiecte pe fonduri europene pentru anul 2026. „Cântăreața”, care a ajuns deja extrem de cunoscută, nu este un om în carne și oase, ci un personaj creat cu inteligență artificială (AI). Prin urmare, și pozele postate de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene au fost, în mod evident, realizate digital, lucru care a dus inclusiv la comentarii amuzante despre pantofii „artistei”, pe rețelele sociale.

„Am avut astăzi o întâlnire foarte bună cu artista Lolita Cercel, căreia i-am prezentat calendarul estimativ al apelurilor de proiecte pe fonduri europene pe anul 2026. Este vorba de 292 apeluri de proiecte, cu un buget total de 6,61 miliarde Euro. Propunerea Lolitei Cercel a fost să transformăm acest tabel Excel foarte rudimentar într-o interfață digitală interactivă, care să permtă beneficiarilor și oricărui cetățean să filtreze apelurile și să caute ușor printre ele. Este o recomandare pe care am primit-o cu bucurie și pe care o vom implementa în perioada următoare. Dacă sunteți interesați de finanțări europene, vă invit să parcurgeți calendarul.”, a transmis ministrul Pîslaru.

› Vezi galeria foto ‹

„Până și AI-ul are probleme cu bătăturile”

Imaginile au devenit rapid virale, iar comentariile la postare s-au concentrat mai ales pe detaliilor vizuale ale Lolitei Cercel generate de AI. Mulți internauți s-au amuzat de schimbările de pantofi între poze, despre ceasul „lipsește” sau despre silueta „artistei”.

Printre comentarii:

„Cred că o rodeau pantofiorii, că i-a schimbat. Până și AI-ul are probleme cu bătăturile”

„A mai observat cineva că, între pozele 2 și 3, Loli și-a schimbat pantofii?”

„V-ați întâlnit pe peronul de la gară?”

„Să înțeleg că de fapt ați stat de vorbă cu AI? Doamna din dreapta dvs. este o ființă ireală.”

„Îmi place cum jonglați cu Excel-ul și AI-ul în același timp”

„Mamă, ce înaltă e. Ok. Nu mă așteptam.”

„In a doua poză Lolita poartă pantofi, în a treia poartă cizme”

Postarea a strâns sute de comentarii amuzante și reactii de la cei care au realizat imediat că Lolita Cercel nu există în realitate, dar și de la cei care păreau să creadă că e o persoană reală.

Scandalul Lolita Cercel

Prezența Lolitei Cercel a generat multe controverse în rândul artiștilor reali. În ultimele săptămâni, mai mulți creatori de conținut și artiști au criticat fenomenul „artistei AI”, acuzând că astfel de personaje digitale pot diminua vizibilitatea artiștilor autentici și pot afecta percepția publicului asupra muncii artistice reale.

Discuțiile au inclus aspecte etice, precum drepturile de autor, transparența și riscul ca personajele generate de AI să fie prezentate ca fiind „reale” în contexte oficiale.

Unii artiști au cerut autorităților să clarifice dacă platformele publice trebuie să marcheze clar orice prezență digitală sau AI, pentru a nu induce în eroare cetățenii.

În timp ce alții au abordat subiectul mai relaxat, sugerând că astfel de experimente pot fi considerate „artă digitală contemporană”, cu un rol provocator și amuzant în comunicarea oficială.