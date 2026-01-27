Ministrul Radu Miruță s-a dus în blugi în vizita oficială a premierului Ilie Bolojan în Germania: "Vine după declarațiile cu Ceaușescu"

Radu Miruță este singurul participant în blugi la întâlnirea cu reprezentanții Camerei de Comerț din Germania. Foto: www.gov.ro

Ministrul Apărării, Radu Miruță, reușește să iasă din nou în evidență, la scurt timp după declarația controversată despre "patriotismul lui Nicolae Ceaușescu".

Miruță face parte din delegația prim-ministrului Ilie Bolojan, care a început, de marți, o vizită în Germania.

La poza de grup ocazionată de întâlnirea delegației române cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei, ministrul român al Apărării a apărut într-o postură relaxată, inclusiv vestimentar.

În contrast puternic cu ceilalți din imagine, îmbrăcați la costum și cravată, începând cu premierul Bolojan, aflat la stânga sa (în dreapta, din perspectiva privitorului), Miruță a apărut la întâlnire într-un sacou lejer, fără cravată și în blugi.

Apariția, care nu putea trece neobservată, a fost comentată la Sinteza Zilei.

"Îl vedem pe premier în mijloc și îl vedem pe ministrul Apărării, Miruță. E un lucru care m-a surprins. M-am uitat la premier. Ilie Bolojan este într-un costum impecabil. Cei din Germania sunt, de asemenea, în niște costume impecabile. Mă rog, e un anumit protocol în astfel de situații. Cred ca se numește 'business'. Este formatul care implică să porți costum. Ministrul nostru este in blugi.

Domnia sa tocmai a ieșit dintr-un scandal cu declarațiile cu Nicolae Ceausescu. Acum, poate e cineva la Ministerul Apărării care să spună 'Bună ziua, sunt de la protocol. Când plecați în vizita în Germania, echipamentul de lucru nu este nici în jeans, nici în trening'", a spus realizatorul Mihai Gâdea.

"Eu nu aș fi mers niciodată așa. Din respect față de premier, nu te duci în blugi și cămașă. Ar trebui să fie protocolul intern al domniei sale, care să-i spună cum să se îmbrace la vârsta asta", a afirmat, la rândul său, Mihai Fifor, fost ministru al Apărării.

Radu Miruță, declarații controversate despre Nicolae Ceaușescu: “Pe anumite zone, a fost patriot”

Radu Miruță provocat consternare în spațiul public după ce l-a numit "patriot" pe fostul președinte comunist Nicolae Ceaușescu în cadrul unui interviu.

"Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români, pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări. V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, dar v-am spus și argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul", a spus ministrul USR.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc a reacționat la aceste afirmații și i-a cerut lui Miruță să adreseze public scuze "tuturor celor care au suferit în timpul regimului comunist, precum şi faţă de toţi cetăţenii acestei ţări care cred în valorile democraţiei şi în adevărul istoric".

"În contextul în care România se confruntă cu un val extins de nostalgie comunistă, cu un procent de 62,2% dintre cetăţeni care consideră că Nicolae Ceauşescu a fost un lider bun, astfel de afirmaţii devin alarmante şi periculoase și riscă să legitimeze şi să relativizeze ororile regimului dictatorial şi să contribuie la perpetuarea unei imagini distorsionate despre o dictatură responsabilă de suferinţe şi tragedii", a comunicat instituția citată.

După reacțiile publice la spusele sale, Miruță a revenit și a afirmat că ar fi trebuit "să nuanțeze mai bine" răspunsul său, atunci când a fost întrebat de patriotismul lui Nicolae Ceaușescu.

Ministrul a mențonat că poziția sa a fost influențată și de contextul actual din societatea românească, unde există încă un curent de nostalgie față de perioada comunistă.

"Într-o țară în care aproape jumătate dintre cetățeni declară nostalgie față de comunism, am considerat important să discut și de ce unii încă îl văd ca pe un erou, și de ce aceste argumente nu sunt valide", a scris Radu Miruță pe Facebook.

Ce spune Guvernul despre evenimentul din Germania la care ministrul Radu Miruță s-a dus în blugi

"Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi, la Berlin, o întâlnire cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei (DIHK), în contextul dezvoltării cooperării economice și sectoriale dintre România și Germania.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat importanța relației economice dintre România și Germania, arătând că Germania este de mai mulți ani cel mai important partener comercial al României și principalul investitor străin în economia românească. Prezența companiilor germane în România a însemnat locuri de muncă stabile, investiții pe termen lung și dezvoltarea comunităților locale. Premierul a arătat că România rămâne interesată de atragerea de noi investiții germane, într-un cadru economic stabil și predictibil.

În acest context, s-a discutat despre extinderea și diversificarea investițiilor germane în sectoare cu valoare adăugată ridicată, precum infrastructura, energia, agricultura și industria alimentară, cercetarea și inovarea.

Discuțiile au vizat și extinderea accesului companiilor românești pe piața germană și în alte state din rețeaua de camere de comerț coordonată de DIHK, prezentă în peste 90 de țări. Partea română și-a exprimat interesul pentru promovarea mai activă a produselor românești în Germania, precum și pentru implicarea firmelor românești în proiecte de modernizare și extindere a infrastructurii.

Reprezentanții DIHK au evidențiat rolul rețelei internaționale de camere de comerț în facilitarea cooperării dintre companiile românești și germane și au arătat deschiderea pentru dezvoltarea de noi parteneriate economice, în contextul noilor politici comerciale europene.

Guvernul României: Partea germană a apreciat apropierea pozițiilor celor două țări în plan politic, economic și de apărare

Un alt capitol al discuțiilor a fost dedicat cooperării în domeniul apărării și al securității regionale. Partea germană a apreciat rolul României în menținerea stabilității regionale, precum și apropierea de poziții dintre România și Germania în plan politic, economic și de apărare.

Cooperarea în industria de apărare, inclusiv prin programul SAFE, a fost analizată atât din perspectiva achizițiilor comune, cât și a producției. Colaborarea cu companii germane din domeniu, precum Rheinmetall, a fost menționată ca oportunitate pentru transfer de tehnologie și pentru dezvoltarea capacităților de producție și dotare ale Armatei României.

Un alt subiect important a vizat pregătirea și calificarea forței de muncă. A fost apreciată contribuția companiilor germane și a Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane în dezvoltarea educației duale și a programelor de formare profesională, precum și interesul pentru extinderea acestora în domenii precum industria, energia și apărarea.

În plan economic, partea română a prezentat măsurile adoptate pentru creșterea veniturilor bugetare, reducerea cheltuielilor publice și prioritizarea investițiilor, în contextul eforturilor de reducere a deficitului bugetar, cu menținerea unui climat favorabil investițiilor. Totodată, partea germană a apreciat progresele realizate de România în procesul de aderare la OCDE, sprijinit constant de DIHK prin rețeaua sa de camere de comerț.

Din delegația care îl însoțește pe premierul Ilie Bolojan fac parte deputatul Ovidiu Ganț, viceprim-ministrul, ministrul apărării naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, secretarul de stat, în Cancelaria Prim-ministrului, Dragoș Hotea, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-ministrului, Raul Gutin", se spune în comunicatul de la Palatul Victoria.