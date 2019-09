Mircea Diaconu, despre problema aderării României la Spațiul Schengen: E slăbiciunea noastră

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Mircea Diaconu a declarat joi, la Oradea, că problema aderării României la Spaţiul Schengen este "dovada slăbiciunii noastre" şi s-ar putea rezolva "foarte repede şi foarte simplu" la Curtea de Justiţie de la Luxemburg.



El a precizat că în tratatele de aderare scrie foarte clar în ce condiţii şi când se intră în Schengen, România având deja parcurse etapele premergătoare.



"Paşii sunt parcurşi, examenul tehnic e luat. Nu funcţionează pentru că azi nu vrea Olanda, mâine nu vrea Germania sau se îndeamnă una pe alta: 'Zi tu acum, că eu am zis ieri'. E într-adevăr un fel de concurenţă nefericită între Est şi Vest. Este slăbiciunea celor din Est, adică a noastră, pentru că în cazul României ar fi extrem de simplu - aşa cred eu - ca în Consiliu (European - n.r.), nu în Parlament, cineva care reprezintă România la nivelul acela să pună tratatul pe masă şi să zică: 'Aici scrie că este interzisă orice discriminare între statele membre", a afirmat Diaconu.



Potrivit acestuia, România are "o listă de discriminări".



"Şi încep cu Schengen. Că-s mai multe. Şi Schengen, uitaţi în ce condiţii, trebuia să-l primim. Şi nu-l primim. De ce ajungem în situaţia asta? Nu ştiu ce o să zică ăia. E treaba lor. Dar replica imediată a României prin gura celui care ne reprezintă ar trebui să fie: 'Atunci România îşi rezervă dreptul să ne vedem, să discutăm acest subiect la Curtea de Justiţie de la Luxemburg'. Pentru că de aia s-a făcut Curtea de Justiţie, ca să citească neînţelegerile, nemulţumirile pe temele de tratate. Şi cred că s-ar rezolva foarte repede şi foarte simplu. Dar nu se face. De ce? Pentru că, din păcate, cine ne-a reprezentat de vreo 15 ani încoace au fost nişte oameni, respectabili, nu zic nimic rău de ei ca oameni, dar eu cred că au stat pe scaunul României şi s-au uitat spre Germania cum face din cap. Asta e părerea mea. Când te duci acolo trebuie să fii România. Deci e slăbiciunea noastră", a spus Mircea Diaconu.



Candidatul independent Mircea Diaconu a ajuns joi dimineaţă la Oradea, venind de la Viena şi a subliniat că are intenţia să se deplaseze în toate judeţele până la data alegerilor. După Oradea va pleca vineri la Baia Mare, apoi va ajunge la Gura Humorului, Suceava şi Bucureşti. Potrivit acestuia, după o scurtă pauză de organizare, îşi va relua turneul prin ţară.