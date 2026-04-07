Miruţă, după ce Trump a mulţumit României că şi-a crescut contribuţia pentru Apărare: Am demonstrat că suntem un partener serios al SUA

Ministrul Apărării, Radu Miruţă.Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat, luni seară, că România a demonstrat Statelor Unite că este "partener serios", prin implicarea în contextul de securitate regional şi prin investiţiile în Apărare. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Donald Trump a trimis o scrisoare în care a mulțumit României și Poloniei pentru creșterea procentului din PIB pentru Apărare și creșterea de până la 5%, în anii viitori. "În timp ce Donald Trump, președintele SUA, are adesea mesaje critice față de multe țări membre NATO, uitați că la adresa României are o mulțumire", a afirmat Miruţă la TVR Info.

Donald Trump a răspuns la invitația de a participa la Summitul B9 care va avea loc la București, pe 13 mai, însă nu va veni fizic, ci, cel mai probabil, îl va trimite pe Marco Rubio.

De asemenea, a mulțumit și pentru sprijinul acordat în contextul războiului din Iran.

"Avem o scrisoare de mulțumire a președintelui Donald Trump pentru ce? Pentru că România crește investițiile în apărare, poate pentru că România a demonstrat că este un partener serios.

Avem un parteneriat strategic cu SUA din 2005. Care ce a presupus la început? A presupus o foaie semnată de niște entități, de România și de SUA. Dar uite că, atunci când apare nevoia, capătul de parteneriat din România arată că se ține de înțelegerea asta. Și cum se ține? Se ține rapid.

România a discutat la nivel de MApN, la nivel de MAE, la nivel de Administrație Prezidențială, la nivel de CSAT, la nivel de Parlament. S-a mișcat instant. Și, în timp ce Donald Trump, președintele SUA, are adesea mesaje critice față de multe țări membre NATO, uitați că la adresa României are o mulțumire", a declarat Radu Miruţă pentru sursa amintită.