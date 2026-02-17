Miruţă, furios după discuția cu Bolojan: „Ce făceam, desființam popotele militare? Majoritatea cu normă de hrană mănâncă în garnizoane”

Ministrul Apărării, Radu Miruță. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat marți seară că în discuțiile cu Bolojan, „argumentele primează”. Miruță l-a convins pe Bolojan să nu taie norma de hrană a militarilor și a subliniat, în direct la Antena 3 CNN, că „norma de hrană pentru militari este în vigoare din 1864 în continuu”. „Ce făceam, desființam popotele militare? 75% dintre cei care primesc norma de hrană mănâncă în unitățile, în garnizoanele în care se află”, a adăugat ministrul.

„Din experiența noastră cu domnul Ilie Bolojan, argumentele primează. A făcut ieri, în cadrul ședinței de coaliție, această propunere, care nu existase înainte, pentru care am adus o serie de argumente raționale, iar argumentele au învins, până la urmă, se pare, și mă bucur tare mult.

Norma de hrană pentru militari este în vigoare din 1864 în continuu. România a trecut, din 1864 până astăzi, prin multe momente grele și, totuși, norma de hrană a militarilor nu a dispărut. Mai mult decât atât, această normă de hrană nu este actualizată din 2017. Ce am fi făcut, desființam popotele militare? Pentru că o bună parte, 75% dintre cei care primesc norma de hrană, mănâncă în unitățile, în garnizoanele în care se află.

Din cele două miliarde și ceva cât ar fi presupus economia prin reducerea normei de hrană, componenta Ministerul Apărării era de 258 de milioane, adică undeva aproape de 10%. Gradul de încadrare în Armata Română este de 60%. Avem nevoie de securitate, iar aceasta nu se poate face fără oameni. Dacă le luăm oamenilor din aceste venituri, ne așteptăm să se înghesuie mai mult să vină la Ministerul Apărării? Este o chestiune care ține de cifre, raportat la cât de mare este beneficiul de a avea oameni în sistem versus care este economia”, a spus Miruță.

El a subliniat că și în MApN „sunt zone care se pot îmbunătăți și care ar putea genera economii mai mari, dar nu de la veniturile oamenilor”.

„Nu spun că Ministerul Apărării nu trebuie să facă parte din acest efort și, credeți-mă, așa cum am descoperit și la Ministerul Economiei, și aici sunt zone care se pot îmbunătăți și care ar putea genera economii mai mari, dar nu de la veniturile oamenilor, nu de la recalcularea pensiilor sau schimbarea modului de calcul, nu de la micșorarea numărului de militari.

Și aici sunt deplasări, și aici sunt cheltuieli care câteodată sfidează bunul-simț. Și aici sunt zone colaterale activității fiecărui militar, de la muzee la diverse evenimente, unde sumele pot fi reduse substanțial fără să afectezi nucleul propriu al Armatei Române”, a subliniat el.

Miruță a afirmat că un argument a fost și credibilitatea.

„Să știți că și acesta a fost un argument. Credibilitatea noastră crește, pentru că, dacă până acum proiectele noastre de investiții erau mai scăzute, diferența din ultima jumătate de an, asigurând și acest mecanism, reprezintă 21 de proiecte majore de înzestrare a Armatei Române. Noi am crescut cheltuielile pentru armată. Anul trecut am executat 2,2% din PIB, iar anul acesta am cerut 2,7% din PIB.

Am văzut cum se pune problema la ministerialele cu miniștrii Apărării și la NATO, în ceea ce privește credibilitatea. Atunci când demonstrezi că faci ceea ce spui, vii cu proiecte noi de înzestrare, dezmorțești capacități de producție pe teritoriul național, mărești suma de bani cheltuită pentru Armata Română, atunci arăți că faci tot ce ține de tine și abia după aceea mergi să ceri ajutor.

Nu stai în fotoliu cu telecomanda, nu cheltuiești pentru înarmare și te bazezi doar pe faptul că ești membru NATO și le ceri altora să vină să-ți apere teritoriul național. România are nevoie de mai mult, dar face pași care îi permit să fie credibilă în astfel de interacțiuni”, a concis ministrul.

În urma întâlnirii pe care Ilie Bolojan a avut-o cu Radu Miruţă marți seara, premierul a fost de acord să nu taie norma de hrană a militarilor. Miruţă amenințase anterior ca nu va semna OUG privind tăierile.

Liderii Coaliţiei au avut, marţi, la Palatul Cotroceni, o discuţie despre tăierea normei de hrană şi a indemnizaţiei de hrană, care a generat indignarea PSD şi a USR. După ce s-a terminat întâlnirea cu Preşedintele Nicuşor Dan, liderii PSD, USR şi UDMR, i-au cerut lui Ilie Bolojan socoteală pentru planul de tăieri, după ce ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că el nu va fi de acord cu o astfel de măsură.