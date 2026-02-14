Miruţă: România nu trebuie să fie doar beneficiar de securitate, ci şi furnizor. Avem nevoie de o industrie de apărare competitivă

sursa foto: Facebook / Radu Miruță

România trebuie să își asume un rol activ în arhitectura de securitate, nu doar ca beneficiar, ci și ca furnizor, prin dezvoltarea unei industrii naționale de apărare competitive și integrate în structurile europene, a declarat vicepremierul și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, relatează Agerpres.

Acesta a anunțat că, sâmbătă, la Munchen, în marja Conferinței de Securitate, a avut o serie de întrevederi cu lideri importanți din industria și tehnologia europeană, cu scopul de a identifica investiții și parteneriate pentru consolidarea sectorului românesc de apărare.

„La Munchen, printre întâlniri şi sesiuni, am făcut ceea ce consider esenţial pentru viitorul nostru: am căutat activ investiţii, parteneri şi oportunităţi pentru dezvoltarea industriei româneşti de apărare. Am discutat astăzi cu lideri relevanţi ai industriei şi tehnologiei europene - Michael Schollhorn (CEO Airbus Defence and Space), Armin Papperger (CEO Rheinmetall), Gerd Chrzanowski (CEO Schwarz Group), Thomas Saueressig (Membru al Boardului Executiv SAP SE), Eric Beranger (CEO MBDA). Am analizat împreună perspective de cooperare în producţia de echipamente şi sisteme de apărare, digitalizarea proceselor industriale, rezilienţa lanţurilor de aprovizionare şi dezvoltarea de capabilităţi tehnologice avansate”, a scris Radu Miruţă, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Apărării mai vorbește și despre faptul că e necesară consolidarea unei industrii naționale capabile să funcționeze competitiv și să fie conectată la ecosistemul european.

„România nu trebuie să fie doar beneficiar de securitate, ci şi furnizor. Iar pentru asta avem nevoie de o industrie competitivă, integrată în ecosistemul european, capabilă să producă, să inoveze şi să atragă investiţii. Am pus pe masă interesul nostru pentru proiecte comune dezvoltate în ţară, mentenanţă, producţie locală şi parteneriate pe termen lung. O industrie de apărare puternică nu înseamnă doar echipamente militare - înseamnă dezvoltare economică pe orizontală: furnizori locali, locuri de muncă bine plătite, transfer de competenţe, inovare tehnologică şi lanţuri de valoare care susţin întreaga economie”, mai crede Miruță.

Ministrul mai precizează că discuțiile purtate la Munchen au ca miză directă creșterea siguranței și autonomiei strategice a României.

„Construirea acestei baze nu se întâmplă peste noapte, dar se face cu fiecare pas, prin dialog, încredere şi decizii asumate. România este un partener predictibil şi serios, iar miza acestor întâlniri este simplă: mai multă capacitate industrială, mai multă autonomie strategică şi mai multă siguranţă pentru viitor”, a mai afirmat Miruţă.