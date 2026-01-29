Momentul în care avocata PNL anchetată de DNA varsă pungile pline cu bani. Imagini cu flagrantul șpăgii

Adriana Georgescu este acuzată de procurorii DNA că i-a cerut unui om de afaceri din Constanța, Jean Paul Tucan mită de până la jumătate de milion de euro. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Imagini video cu flagrantul DNA în dosarul în care este cercetată pentru luare de mită avocata PNL Adriana Georgescu au fost difuzate joi seara în emisiunea “Sinteza zilei”. Aceasta a fost filmată în momentul în care ia teancuri cu bani, puse în pungi pentru sticle de vin.

Adriana Georgescu este acuzată de procurorii DNA că i-a cerut unui om de afaceri din Constanța, Jean Paul Tucan, mită de până la jumătate de milion de euro și i-a promis în schimb că va interveni pe lângă magistrați pentru soluționarea favorabilă a două dosare penale în care era inculpat. Suma de 60.000 de euro ar fi fost o primă tranșă din șpaga totală.

Georgiana Murgilă, senior editor Antena 3 CNN a precizat: "În momentul în care vedem cum o avocată, membră a unui partid politic face apel la toate legăturile sau nume importante de pe scena politică dar vorbește inclusiv despre oameni din servicii, de la vârful parchetelor susținând că are influență, folosind inclusiv un impostor care se dădea general SIE, astfel încât să obțină sume importante de bani. A profitat și de faptul că acel afacerist, Jean Ovidiu Tucan, avea două dosare penale, de care își dorea să scape sau să obțină soluții favorabile, în așa fel încât mărea miza de fiecare dată la fiecare conversație pentru că de fiecare dată aducea nume tot mai improtante de pe scena politică susținând că poate obține prin aceste personaje soluții favorabile în cele două dosare penale. Pe de o parte vorbim de suma de 500.000 de euro pe care o cere, 60.000 de euro fiind tranșa pe care o primește și cu care procurorii DNA o prind în flagrant, împreună cu complicele său, așa-zisul general SIE, și de asemenea cere la un moment dat inclusiv 1 milion de euro, bani pe care susținea că îi va folosi în campania pentru un candidat".

Avocata PNL pretindea că poate ajunge până la Ilie Bolojan

Potrivit surselor judiciare citate de Antena 3 CNN, afaceristul ar fi cerut avocatei de la PNL să urgenteze rezolvarea dosarelor în care era inculpat, inclusiv prin intervenția la premierul Ilie Bolojan. De asemenea, avocata îi promisese afaceristului că va ajunge până la șeful DNA și la șefii din serviciile de informații pentru ca Jean Paul Tucan să obțină o soluție favorabilă în urma anchetelor.

Amintim că avocata Adriana Georgescu, fostă membră PNL Sector 1, care a fost acuzată de DNA de o mită de 60.000 de euro, a fost arestată preventiv pe o perioadă de 30 de zile. Ea fusese reținută miercuri, în urma unui flagrant realizat într-o scară de bloc, după ce a fost denunțată la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) chiar de un coleg de partid.

Denunțătorul este omul de afaceri Paul Jean Tucan, patronul companiei constănțene JT Grup Oil SA. Acesta a fost trimis în judecată în august 2025 de Parchetul European (EPPO), fiind acuzat că a folosit în alte scopuri fonduri obținute din bani europeni. Procurorii susțin că Tucan ar fi construit o locuință personală cu banii destinați unui proiect de port turistic de agrement. La momentul respectiv, Tucan era fost șef al PNL Năvodari.

În același timp, omul de afaceri se află și în vizorul DNA încă din 2025, într-un dosar separat ce vizează fapte de corupție legate de Portul Constanța. Inițial, acesta a fost plasat sub control judiciar, fiind suspectat că ar fi oferit mită pentru a obține avizele necesare amenajării unei zone de acostare.