Moşteanu anunţă că un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în curând: Crește semnificativ protecția spațiului aerian

Moşteanu anunţă că un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în curând. Sursa foto: Ionut Mosteanu / Facebook

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, miercuri, că "un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând" şi că această capacitate "va crește semnificativ protecția spațiului aerian românesc și răspunsul nostru în fața provocărilor de tip dronă".

Moşteanu a mai anunţat că, în această perioadă "cu multe provocări din partea Rusiei", relaţia cu aliaţii este mai importantă decât oricând.

"În această perioadă cu multe provocări din partea Rusiei, relația cu aliații noștri este mai importantă decât oricând. România și Statele Unite stau umăr la umăr. Iar siguranța noastră este mai puternică datorită acestui parteneriat.

Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în curând. O capacitate care va crește semnificativ protecția spațiului aerian românesc și răspunsul nostru în fața provocărilor de tip dronă.

Este anunțul de ieri, după întâlnirea cu generalul Christopher Donahue, comandantul Comandamentului Terestru Aliat și al Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa, pe care am avut-o la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. De asemenea, am confirmat încă o dată angajamentul României de a consolida împreună apărarea Flancului Estic și de a continua cooperarea strânsă dintre militarii noștri.

Le mulțumesc aliaților americani pentru prezența constantă, pentru colaborarea excelentă și pentru solidaritatea demonstrată zi de zi.

Le-am mulțumit și militarilor care, de Ziua Recunoștinței, sunt departe de familie, dar aproape de România - prin misiunea lor comună pentru pace și securitate", a postat Ionuţ Moşteanu pe Facebook.

Moşteanu a explicat de ce piloţii germani de pe Eurofighter nu au doborât drona

Ministrul Apărării Naționale a explicat marţi seara, într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN, de ce nu au doborât piloţii drona rusească ajunsă în spaţiul aerian al României în dimineaţa acestei zile.

Mai mult, a spus oficialul, el a stat de vorbă cu piloţii germani care au avut contact vizual cu drona folosită de Rusia în războiul din Ucraina. "Mi-au explicat şi dânşii cât de complicat este să prinzi pe radarul avionului, să fii sigur că drona este cea prinsă şi să poţi trage în siguranţă cu o rachetă", a precizat Ionuţ Moşteanu în timpul declaraţiilor, care a mai adăugat că, în curând, "va fi operaţional sistemul primit de la Armata Americană – un sistem folosit în Ucraina cu foarte mult succes".

"Mi-aş fi dorit şi eu să o fi doborât piloţii care au stat în aer câteva ore, nu tot timpul au avut contact cu ea, chiar de foarte puţine ori au avut contact vizual. Şi, din păcate nu au reuşit să facă asta în siguranţă.

Ca să clarific încă o dată, am mai explicat şi în cazul celorlalte incidente: există cadru legal în momentul acesta, există din ziua 10 de când am venit în minister – am semnat un ordin de ministru prin care aprobarea de doborâre a dronelor este dată de comandantul operaţiunii.

Asta se întâmplă de fiecare dată când o dronă intră în spaţiul aerian. Şi, astăzi, piloţii au avut aprobarea de la comandantul operaţiunii pentru a doborî.

Nimeni nu aşteaptă aprobare politică, pentru că văd în spaţiul public şi acest discurs: că cineva ar avea nevoie de aprobare politică. Nu! Aprobarea de a trage în drona aia este dată de comandantul operaţiunii, comandantul militar – şi aşa este normal să fie, pentru că ei, militarii, implicaţi în operaţiune au toate datele în timp real.

Piloţii au avut această aprobare. Din păcate, nu au reuşit să o prindă, să spun aşa, nu au reuşit să o blocheze pe radarul care, apoi, comandă rachetele, să fie siguri că pot trage cu rachetele în dronă şi că, în momentul în care rachetele fixează ţinta, ţinta aia fixată e drona şi nu este altceva din spatele dronei; de exemplu: o casă sau o eoliană. Dobrogea e o zonă cu mult incomod radar", a afirmat Ionuț Moşteanu.