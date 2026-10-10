Nazare: Am cerut la ECOFIN mai mult capital pentru companiile româneşti

Ministrul Finanţelor a subliniat și necesitatea atragerii unui volum mai mare de capital privat în economie. FOTO: Agerpres

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis, sâmbătă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că România a solicitat, în cadrul reuniunii ECOFIN, ca integrarea pieţelor europene de capital să faciliteze accesul companiilor româneşti la finanţare şi să ţină cont de particularităţile pieţelor aflate în curs de dezvoltare.

„Am cerut la ECOFIN mai mult capital pentru companiile româneşti şi reguli europene care să funcţioneze pentru pieţele în curs de dezvoltare. Am intervenit la ECOFIN în dezbaterea privind MISP - pachetul european pentru integrarea şi supravegherea pieţelor de capital.

Este unul dintre cele mai tehnice şi complexe dosare de pe agenda europeană, dar miza acestuia este foarte concretă: cât de uşor pot companiile româneşti să atragă finanţare din Europa şi cât de bine sunt protejaţi investitorii şi piaţa din România.

România susţine nevoia unui acord la nivel european asupra acestui pachet.

Am subliniat însă că succesul integrării nu trebuie măsurat doar prin cât de mult centralizăm regulile, ci prin oportunităţile reale de finanţare pe care le creăm în toate statele membre. Pentru o piaţă de capital mai mică, precum cea românească, integrarea trebuie să însemne accesul companiilor la o bază mai largă de investitori, mai multe opţiuni pentru cei care economisesc şi condiţii mai bune pentru dezvoltarea pieţei locale", a transmis Alexandru Nazare.

Acesta a prezentat şi o serie de elemente susţinute de România în cadrul negocierilor, referitoare la consolidarea atribuţiilor autorităţilor naţionale de supraveghere şi facilitarea activităţii transfrontaliere pe pieţele de capital.

„În negocieri, România a susţinut şi a obţinut elemente importante. Autorităţile române vor avea o capacitate mai puternică de a interveni atunci când firme de investiţii care operează în România încalcă regulile, fără ca reacţia să depindă exclusiv de autoritatea din statul de origine. În acelaşi timp, am susţinut reguli care permit o activitate transfrontalieră mai simplă pentru actorii de pe pieţele mai mici şi un acces mai bun la piaţa unică", a mai explicat ministrul Finanţelor.

Potrivit ministrului, un alt aspect abordat a fost accesul autorităţilor române la informaţiile privind tranzacţiile transfrontaliere ale investitorilor din România.

„Un alt câştig important este accesul autorităţilor române la informaţii despre tranzacţiile investitorilor din România, inclusiv atunci când acestea au loc pe pieţe din alte state membre. Într-o piaţă financiară tot mai integrată, supravegherea nu poate rămâne în urma capitalului. Acest lucru ne ajută să identificăm mai bine riscurile şi eventualele abuzuri de piaţă", a arătat Nazare.

Ministrul a precizat că România a susţinut şi modificarea modului de calcul al contribuţiilor autorităţilor naţionale la finanţarea Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA).

„Am susţinut, de asemenea, o formulă mai echitabilă şi mai proporţională pentru contribuţiile autorităţilor naţionale la finanţarea ESMA - agenţia UE care contribuie la supravegherea şi reglementarea pieţelor financiare europene. Este firesc ca aceste contribuţii să reflecte mai bine dimensiunea şi activitatea reală a pieţei financiare din fiecare stat, nu o formulă istorică fără legătură cu realitatea actuală a pieţelor", a precizat ministrul.

Ministrul Finanţelor a subliniat, totodată, necesitatea atragerii unui volum mai mare de capital privat în economie.

„Avem nevoie de mai mult capital privat în economie, de companii româneşti care să poată finanţa mai uşor investiţii şi extinderea regională şi de o piaţă locală de capital care să crească odată cu marile centre financiare europene", a încheiat ministrul Finanţelor.