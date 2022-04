Nicolae Ciucă, după vizita în Ucraina: ”România a alocat 100.000 de euro pentru investigarea crimelor de război!”

”Din delegație au făcut parte Președintele Camerei Deputaților, domnul Marcel Ciolacu și ministrul de Externe, domnul Bogdan Aurescu.

Doresc să menționez că vizita a avut două obiective. Primul a fost cel de a continua să ne exprimăm solidaritatea cu poporul ucrainean în fața agresiunii Federației Ruse și totodată să condamnăm ferm și deschis această invazie ilegală, neprovocată, nejustificată. Cel de-al doilea obiectiv a fost acela de a stabili și a continua discuțiile privind sprijinul pe care România îl acordă Guvernului și poporului ucrainean și desigur relațiile bilaterale pe care noi le-am stabilit și urmează să le consolidăm pe măsura evoluției situației.

Am să încep prin a exprimă încă o dată cât de afectați am fost cu toții față de ceea ce am văzut în Irpin și Borodianka, două localități care au fost lovite fără să se țină cont de absolut nimic zonele rezidențiale, zone în care și-au pierdut viața oameni nevinovați, civili. Au fost distruse locuințe, au fost distruse școli, au fost distruse spitale și am putut să vedem la fața locului cum autoritățile locale depun eforturi astfel încât să poată să redea din tot ceea ce poate să însemne partea aceasta de revenire la o așa zisă normalitate a vieții în cele două localități.

Am discutat despre eforturile pe care le fac pentru reabilitarea rețelelor de curent electric, alimentarea cu apă și în mod deosebit asigurarea serviciilor medicale și continuarea activității în școlile din localitățile respective.

În ceea ce privește măsurile care au fost luate pentru a putea fi identificați cei care au produs aceste atrocități, cei care s-au dedat la crime de război, crime împotriva umanității, am exprimat susținerea Guvernului României pentru aceste demersuri la nivel internațional, am subliniat că deja guvernul României a alocat 100.000 de euro contribuție voluntare pentru Curtea Penală Internațională astfel încât să poată să își desfășoare activitatea în teren și totodată am oferit posibilitatea ca în funcție de solicitare țara noastră să participe cu experți la derularea investigațiilor în teren.

Doresc să subliniez încă o dată că este inadmisibil ca indiferent de context să fie atacate, lovite obiective civile în care și-au pierdut viața și își pierd viața oameni nevinovați.

În ceea ce privește întâlnirile pe care le-am avut cu omologul ucrainean, Denys Shmyhal, premierul Ucrainei și cu președintele Ucrainei, domnul Volodimir Zelenski, am subliniat efortul pe care l-a făcut atât Guvernul României cât și poporul român, întreaga societate. Este vorba despre solidaritatea pe care noile am arătat încă din primul moment al declanșării războiului în Ucraina. Este vorba despre empatia pe care poporul român a arătat-o, de generozitate și despre măsurile care au fost luate la nivel guvernamental astfel încât refugiații din Ucraina să beneficieze de tot ceea ce puteam oferi astfel încât să le asigurăm sprijinul pentru a putea să depășească aceste momente deosebite de groază prin care trec”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.