Niculescu respinge acuzațiile lui Bolojan privind influența lui Grindeanu: "Cel care îşi asumă responsabilitatea, la final, sunt eu"

Luca Niculescu, prim-ministrul României, şi Ilie Bolojan, preşedintele PNL. Sursa colaj foto: Agerpres

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, a respins marţi seara, într-un interviu oferit la TVR 1, declaraţiile făcute de preşedintele PNL, Ilie Bolojan, care a afirmat că "Sorin Grindeanu îi face agenda domnului Niculescu". Premierul a subliniat că miniștrii pot veni cu propuneri, însă deciziile sunt asumate în ședințele de Guvern, iar el este cel care conduce discuțiile și stabilește direcția Executivului.

Întrebat despre afirmația fostului premier, Ilie Bolojan, potrivit căreia Sorin Grindeanu i-ar face agenda, Luca Niculescu a precizat că deciziile privind activitatea Guvernului sunt luate în cadrul ședințelor Executivului. Totodată, el a explicat că, deși miniștrii vin cu propuneri și proiecte de acte normative, responsabilitatea finală pentru hotărârile adoptate îi revine în întregime.

"Sunt chestiuni care ţin de dialogul politic între partide, fie că sunt la opoziţie sau la guvernare. Ce pot să spun foarte ferm este că deciziile privind Guvernul, pe care le ia Guvernul, deciziile pe care le ia Guvernul se iau în şedinţele de Guvern.

Miniştrii vin cu propuneri, cu hotărâri de Guvern, cu OUG-uri, dar cel care îşi asumă responsabilitatea, la final, este prim-ministrul. Şi acela sunt eu. Încă o dată: dacă este ceva din ce aţi văzut până acum, o acţiune mai mult decât o declaraţie, care să iasă din cadrul programului de guvernare, vă rog să îmi spuneţi şi, atunci, mă voi gândi. Până atunci, sunt foarte concentrat pe ce avem de făcut", a menţionat şeful Executivului.

Întrebat dacă vor exista astfel de situaţii, nu va ezita şi va afirma: "Eu sunt premierul, până aici! Eu am ultimul cuvânt", Luca Niculescu a oferit următorul răspuns:

"Mie nu îmi place să fac istorie contrafactuală, nu îmi place să mă gândesc ce ar fi dacă?. Dacă va fi ceva în genul acesta, vom vedea ce se va întâmpla atunci. În clipa de faţă, v-am spus: eu sunt cel care conduce şedinţele de Guvern şi care discută zilnic cu miniştrii pe diferite subiecte, de dimineaţa până seara".

Luca Niculescu, despre relaţia cu Sorin Grindeanu

În cadrul interviului a fost discutată şi relaţia care există între şeful Executivului şi Partidul Social Democrat. Întrebat dacă vorbeşte des cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, Luca Niculescu a răspuns: "Vorbim, da. Nu, nu vorbim zilnic, dar cred că vorbim săptămânal şi cu miniştri vorbesc şi mai des".

La întrebarea: "Este cazul să domoliţi anumite idei mai năstruşnice sau care nu sunt adecvate momentului ale social-democraţilor?", premierul României a avut următoarea replică: "Este ceva din ceea ce s-a spus până acum în spaţiul public, care nu se regăseşte în spaţiul de guvernare şi pe care eu ar trebui să îl corectez?".

Ulterior, Luca Niculescu a venit cu explicaţiile de mai jos:

"Eu, până acum, din ce am văzut, suntem în acord. Sigur că, cum ziceam: este o echipă care se coagulează, sigur că discutăm mult,

sigur că discuţiile duc la rezultate şi la rezultate bune, în general. Dar cât timp suntem în cadrul programului de guvernare şi acesta este cazul acum, tragem la aceeaşi, hai să nu spun: «la aceeaşi căruţă», suntem toţi pe aceeaşi corabie şi ne îndreptăm către aceeaşi direcţie şi direcţia să fie una cât mai bună pentru România.

Întrebaţi de posibile disensiuni... Fiecare se concentrează pe dosarele pe care le are şi vă asigur că sunt foarte, foarte multee şi discutăm foarte des cu miniştri. Sigur că sunt unii miniştri care au mai multă experienţă, care au fost deja în Guvern, sigur că sunt alţii care de abia acum descoperă Guvernul. În ceea ce mă priveşte, sunt un fel de hibrid, aşa cum este şi acest Guvern (...), pentru că aveam experienţa sălii de şedinţe a Guvernului, în secretar de stat, mă duceam relativ des acolo".