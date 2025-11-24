Nicușor Dan a cerut la reuniunea liderilor UE ca negocierile pentru Ucraina să țină seama de Moldova și România

Nicușor Dan a participat prin videoconferință la reuniunea liderilor UE. Foto: Presidency.ro

Nicușor Dan a participat, prin videoconferință, la reuniunea liderilor UE privind Ucraina. El a transmis, într-un mesaj pe X, că a subliniat "legătura directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova", cerând astfel ca "actualele negocieri de pace să țină seama de acest aspect".

"Astăzi am participat la o reuniune extraordinară foarte utilă și extrem de necesară, convocată de președintele Costa.

Am schimbat opinii și evaluări cu privire la ultimele evoluții referitoare la procesul de pace pentru Ucraina. Noi, ca europeni, vom rămâne uniți și am reafirmat sprijinul ferm al UE pentru Ucraina. De asemenea, am subliniat astăzi că UE aduce o valoare adăugată în conturarea și punerea în aplicare a procesului de pace pentru Ucraina.

În intervenția mea, am subliniat că trebuie să găsim soluții pentru continuarea și consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina, prin măsuri concrete.

Am subliniat, de asemenea, că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu și că actualele negocieri de pace trebuie să țină seama de acest aspect", a scris Nicuşor Dan pe X.

La Geneva, echipele de negociere din SUA și Ucraina discută planul de pace pentru Ucraina, iar Volodimir Zelenski ar putea merge în Statele Unite să discute planul cu Trump.

Vladimir Putin şi președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, au purtat o discuţie telefonică, luni, în care au abordat şi subiectul noului plan de pace propus în Ucraina. Ei au mai vorbit şi despre implementarea proiectelor strategic importante în domeniul energetic.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat, luni, la a patra ediţie a Summitului Parlamentar al Platformei Internaţionale Crimeea, desfăşurat la Stockholm, că România susţine, în continuare, integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internaţional.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina va continua să colaboreze îndeaproape cu Statele Unite la un plan propus pentru a pune capăt luptelor din țara sa, dar a subliniat importanța asigurării faptului că orice plan consolidează securitatea Ucrainei.