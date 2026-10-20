Nicușor Dan are un nou consilier prezidențial. A fost director Dacia și vicepreședinte la Renault. Cine este Cornel Olendraru

<1 minut de citit Publicat la 18:44 20 Oct 2026 Modificat la 18:54 20 Oct 2026

Cornel Olendraru, în vârstă de 46 de ani, este un fost director al Dacia și un executiv cu experiență în industria auto. FOTO: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți decretul pentru numirea lui Cornel Olendraru în funcția de consilier prezidențial. În aceeași zi, șeful statului a semnat și decretul de eliberare din funcție, la cerere, a lui Valentin-Sorin Costreie, care va prelua funția de ministru al Educației în Guvernul Luca Niculescu.

Cornel Olendraru, în vârstă de 46 de ani, este un fost director al Dacia și un executiv cu experiență în industria auto. Acesta a ocupat funcții de conducere în cadrul Grupului Renault, inclusiv funcția de vicepreședinte.

Mai exact, Cornel Olendraru exercită în prezent funcția de vicepreședinte pentru Fabricație și Logistică al Grupului Renault în regiunea Eurasia, din care face parte și România.

Olendraru are experiență internațională și pregătire tehnică și inginerească, precum și responsabilități manageriale care au inclus coordonarea a până la 25.000 de angajați.

Tot marți, Nicușor Dan a semnat și decretul privind rechemarea lui Sebastian-Dănuț Neculăescu din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentant permanent al României la NATO și șef al Delegației Permanente a României la NATO. Acesta va prelua funcția de ministru de Externe.