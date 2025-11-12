Nicușor Dan asigură cadrele militare care au condițiile de pensionare că vor beneficia de legea actuală: "Nu e motiv să se pensioneze"

Nicușor Dan asigură cadrele militare care au condițiile de pensionare că vor beneficia de legea actuală. FOTO INQIAM PHOTOS Codrin Unici

Cadrele militare și angajații Ministerului de Interne care îndeplinesc condițiile de pensionare, dar aleg să rămână în sistem vor beneficia ulterior de prevederile legii actuale, a declarat Președintele Nicușor Dan în conferința de presă de miercuri.

"Există o îngrijorare în rândul cadrelor militare și al oamenilor din Ministerul de Interne și servicii că ce s-a întâmplat cu pensiile magistraților se va întâmpla și în aceste zone. Da, este o discuție care va începe la un moment dat, însă, ceea ce vreau să transmit este că, așa cum pentru magistrați este expres că cei care îndeplinesc condițiile de pensionare în momentul noii legi vor beneficia de aceste condiții de pensionare mai departe, adică în momentul în care se vor pensiona, dacă aleg să rămână în sistem, vor beneficia de condițiile de la momentul acesta și nu de la momentul viitor în care se vor pensiona, există acord politic pe toate palierele pentru ca același lucru să se întâmple în sistemele de apărare, interne, servicii'", a spus președintele, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Cotroceni.

El a subliniat că îngrijorările legate de condițiile de pensionare nu reprezintă un motiv pentru care angajații Ministerului de Interne și cadrele militare să se pensioneze în acest moment.

"Nu este un motiv ca oamenii să se pensioneze pentru că, din păcate, din cauza incertitudinii, vorbesc acum doar de zona de magistrați, din cauza incertitudinii pe ce urma să fie în sistemul de justiție multă lume s-a pensionat de teama că mai târziu nu va avea aceleași condiții de pensionare. Deci vreau să fac anunțul ăsta foarte clar pentru ca oamenii să aibă o previzibilitate pe ce se va întâmpla cu viitorul lor profesional", a spus șeful statului.