Nicuşor Dan cere anchetă de urgenţă la spitalul din Iaşi, unde au murit şase copii: "Toleranță zero față de erori care ucid copiii"

"Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată", a adăugat şeful statului. Foto: Nicuşor Dan / Facebook

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a cerut anchetă de urgenţă la Spitalul "Sf. Maria" din Iaşi, unde au murit şaşe copii, după ce au fost infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens. "Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica", a scris şeful statului pe Facebook.

"Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat. Aceasta este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale", a transmis Nicuşor pe Facebook.

El a cerut "transparenţă totală" de la coprul de control trimis la spital, subliniind că "toleranța zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica".

"Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica", a subliniat Nicuşor Dan.

El a adăugat că evenimentul tragic reconfirmă problema structurală a sistemului de sănătate.

"În același timp, acest eveniment teribil reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile. În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților. România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor.

Cer ministrului Sănătății, în primul rând, și Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată", a adăugat şeful statului.

Șase copii internați la secția ATI a Spitalului Clinic de Copii "Sf. Maria" din Iași au murit vineri după ce s-au infectat cu bacteria Serratia Marcescens.

Infecțiile cu Serratia Marcescens reprezintă o amenințare majoră în special pentru pacienții vulnerabili și în formele invazive ale bolii. Un diagnostic precoce și administrarea rapidă a tratamentului corect, stabilit pe baza unei antibiograme, sunt esențiale pentru creșterea șanselor de supraviețuire, iar bacteria este imună la antibiotic.

Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii "Sf. Maria" din Iași, Cătălina Ionescu, a declarat vineri, că până acum nu a fost identificată sursa focarului de infecție cu bacteria Serratia Marcescens, care a ucis şase bebeluşi.