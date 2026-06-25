Nicușor Dan, declarații nervoase din Polonia: Eu am încercat să ajut, acum să vină cu o majoritate. Până marți să avem guvern

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, din Polonia, că după două luni de guvern interimar se așteaptă la responsabilitate de la partidele politice. „Ar fi bine să avem un guvern până marți”, a subliniat șeful statului.

Întrebat de jurnaliști dacă este posibil ca Guvernul interimar Bolojan să rămână până la toamnă, Dan a răspuns: „Nu vreau să fac această predicție. Pentru România este important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, să avem un guvern cât mai repede”.

„Pentru că parlamentarii vor intra în vacanță marți, ar fi bine să avem un guvern până marți”, a afirmat acesta.

„Eu cred că suntem toți oameni serioși și în consultarea publică de acum două zile am avut niște declarații politice. Dacă le punem cap la cap, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu o majoritate. Cred că după 2 luni putem aștepta de la partidele politice propuneri de o majoritate. Din declarațiile publice, se preconiza o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Mă aștept la responsabilite, la o soluție majoritară”, a mai declarat președintele.

Întrebat, de asemenea, cât este rezonabil ca România să funcționeze cu un guvern interimar, Nicușor Dan a spus: „Speranța mea e că vom ajunge la o soluție cu un guvern cu puteri depline până la 31 august”.

Președintele a mai afirmat că a încercat de două ori „să ajute” acest proces, însă „nu a ieșit”: „Acum partidele să vină cu majorități”.

„Toată lumea greșeșete, interesul meu este ca aceste negocieri să ajungă la bun sfârșit”, a mai adăugat el.

Întrebat dacă a ostilizat partidele și o parte din electoratul care l-a votat, președintele a spus că „suspendarea este o măsură foarte gravă, nu trebuie să o trivializăm. În raportul cu cetățenii, cu simpatizanți, posibil să fi făcut greșeli, dar îi asigură că tot timpul am acționat de bună credință”.