Nicușor Dan, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: "În opinia mea, vinovăția e la Apele Române"

Nicușor Dan, mesaj cu ocazia depunerii jurământului de către soldații profesioniști / Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, în legătură cu criza apei din județele Prahova și Dâmbovița că, în opinia sa, "vinovăția e la Apele Române."

"Am discutat cu ministrul Energiei mai des. Pe partea de energie, lucrurile sunt acoperite în momentul de față. Transelectrica suplinește din importuri și din ce producem noi," a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă ar trebui demisă Diana Buzoianu de la Ministerul Mediului, Președintele a declarat: "Evident că, în urma unei astfel de situații, trebuie să stabilim vinovații. În opinia mea, vinovăția e la Apele Române. Înțeleg că este un control, pentru care vom avea o primă evaluare vineri. În urma acestei evaluări o să tragem cu toții concluzii."

"Acum șase luni am avut același lucru la Salina Praid. Avem niște proiectanți care fac niște proiecte, după care se duc la autorități ale statului și toți scriu că nu e niciun pericol. Ce zic ei că nu e pericol se întâmplă că, atunci când plouă sau apar alte fenomene, care nu au fost prevăzute, se transformă în pericol. Într-o documentație trebuie să fie prevăzute toate scenariile", a spus Președintele.

În legătură cu numirile politice de la Apele Române, Nicușor Dan a declarat: "Am spus de mai multe ori, despre calitatea oamenilor care lucrează în diferite instituții ale statului."

"O să fie un lung proces până să ajungem să avem numiri în instituțiile statului, mai ales în funcții de conducere, pe criterii de meritocrație.", a conchis Nicușor Dan.

Livrarea apei potabile în localităţile din Prahova şi Dâmboviţa va reîncepe de luni, 8 decembrie, iar vina pentru situaţia existentă la momentul actual aparţine atât Administraţiei Bazinale Buzău-Ialomiţa, cât şi operatorului de apă de la nivel local, a anunţat, miercuri, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

Aceasta a adăugat că operatorul ESZ Prahova a ştiut că există riscul de creştere a turbidităţii apei, dar nu a luat cuvântul la una dintre şedinţele organizate la nivel local, în luna octombrie.

Întrebată cum comentează solicitarea liderului PSD, Sorin Grindeanu, care i-a cerut demisia, ministra Mediului a subliniat că deciziile luate de-a lungul anilor „au fost luate de oameni politici puşi fix de dumnealor”.

Peste 100.000 de oameni din 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas, de vineri, 28 noiembrie, fără apă potabilă în urma lucrărilor de la acumularea Paltinu.

Locuitorii din aceste zone vor primi apă potabilă de la Rezervele de stat, în urma unei hotărâri a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), prin care s-a aprobat acordarea de ajutor umanitar de urgenţă pentru localităţile afectate de lipsa apei potabile.