Nicușor Dan, despre "fidelizarea magistraților": "E prima oară când aud. Cred că este deja un echilibru privind salariile"

1 minut de citit Publicat la 13:28 12 Noi 2025 Modificat la 13:28 12 Noi 2025

Președintele Nicușor Dan a declarat că e prima oară când aude despre "fidelizarea magistraților", măsură propusă de Înalta Curte de Casație și Justiție.Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că e prima oară când aude despre "fidelizarea magistraților", măsură propusă de Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un acord în șase puncte pe care l-a transmis înaintea întâlnirii care va avea loc la Cotroceni.

În ceea ce privește un cod de conduită pe care să și-l asume instituțiile ca Justiția să nu mai fie atacată, Nicușor Dan a spus că este "absolut de acord, dar că trebuie să fie în ambele sensuri".

"M-am văzut beștelit de unii magistrați zilele trecute fără să am nicio vină, eu cred că am fost echilibrat în a rezolva problema din societate. Au fost, sunt mai multe decizii ale CCR care vorbesc de raporturile de putere. Niciodată nu strică să explicităm niște lucruri, ar fi util ca pe acest subiect sensibil și unii, și alții să fie mai ponderați în manifestările publice", a spus Nicușor Dan.

În ceea ce privește "măsurile de fidelizare" a magistraților activi, Președintele a spus că "e prima oară când aude acest lucru".

"Cred că este deja un echilibru privind salariile, ele sunt mult mai mari decât ale altor categorii profesionale. Pe de altă parte, trebuie să îi dai judecătorului confortul și să-l oprești de la a nu judeca corect dosare cu zeci de milioane de euro.

Putem să avem discuția, dar nu cred că e o urgență", a conchis Președintele.