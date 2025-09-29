Nicuşor Dan, despre moartea celor 7 bebeluşi din Iaşi: Infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită reprezintă un pericol

Nicuşor Dan, preşedintele României. Sursa foto: Agepres

Tragedia teribilă de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde mai mulţi copii şi-au pierdut viaţa, arată că infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită reprezintă un veritabil pericol la adresa pacienţilor, a afirmat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, într-un mesaj transmis de către consilierul de stat Cătălina Galer la evenimentul "Gala Inimii", potrivit Agerpres.

"Avem urgentă nevoie de spitale noi, de investiţii majore în secţiile de terapie intensivă şi de protocoale ferme de prevenţie şi control al infecţiilor", a transmis şeful statului.

El a felicitat Fundaţia Română a Inimii, Societatea Română de Cardiologie şi Ministerul Sănătăţii pentru elaborarea Strategiei Naţionale pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare şi Cerebrovasculare 2025 - 2030, parte integrantă a Strategiei Naţionale de Sănătate.

"Lansarea acestui document strategic esenţial marchează un pas major în reforma sistemului sanitar românesc, având ca obiectiv reducerea mortalităţii cauzate de aceste boli, prin măsuri care vizează creşterea capacităţii de diagnostic precoce, înfiinţarea de centre comunitare şi modernizarea spitalelor", a adăugat şeful statului.

El a arătat că medicina românească are multe poveşti de succes, exemple de oameni profesionişti şi dedicaţi, care merită preţuirea noastră, pentru că rezultatele lor generează standarde tot mai înalte în practica medicală din România, cu beneficii directe pentru oameni.

"Încurajez promovarea excelenţei şi sunt convins că, prin eforturile noastre comune, putem contribui la reconstrucţia sistemului de îngrijire medicală din ţara noastră, modelând un viitor mai sănătos şi mai prosper", a afirmat Nicuşor Dan.