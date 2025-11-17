Nicuşor Dan, despre numirea lui Vlad Voiculescu, urmărit penal: Dosarul nu avansează. Dacă se vor întâmpla lucruri, luăm distanță

Vlad Voiculescu va fi consilier onorific la Palatul Cotroceni. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat de ce l-a numit pe fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu în funcţia de consilier prezidenţial onorific, deşi acesta este urmărit penal în dosarul vaccinurilor din pandemie. Şeful statului a explicat că dosarul respectiv a fost deschis în urmă cu mai mulţi ani şi că nu avansează, precizând că dacă se vor întâmpla lucruri, atunci va lua distanţă.

Nicuşor Dan a fost întrebat, duminică, la RTV, despre numirea lui Vlad Voiculescu în calitate de consilier prezienţial onorific în condiţiile în care acesta este urmărit penal.

”Mi-am luat înainte de a face această numire toate informaţiile. Este aici ca în multe alte cazuri, bineînţeles că eu nu o să spun procurorul are sau nu are dreptate. Ce pot să spun este că este un dosar care a fost deschis acum mulţi ani şi care nu avansează. Adică ceea ce cred că este legitim şi mai ales în momentul în care vorbim de nişte oameni care sunt expuşi politic, europarlamentari sau au funcţii de reprezentare a statului român, eu cred că Parchetul poate să facă un efort pentru a tranşa aceste cazuri, în sensul de a clasa sau a merge mai departe. Şi dacă se pune în mişcare urmărirea penală sau dacă se întâmplă nişte lucruri, evident că atunci înseamnă că trebuie să luăm o distanţă. Pentru moment, este un dosar care a fost deschis acum multă vreme şi pentru care nu avem niciun progres în el”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a explicat că a trecut printr-o situaţie similară când era primarul Capitalei. ”Eram primarul Capitalei şi am fost acuzat de ANI că am făcut fel de fel de lucruri şi a durat vreo patru ani până când Curtea de Apel şi Înalta Curte au zis că nu am făcut nimic care să fie vreo incompatibilitate, dar în aceşti patru ani, de câte ori în numele primăriei discutam cu o bancă de la care ne împrumutam, trebuia să dau explicaţii”, a declarat preşedintele României.

Președintele consideră că aceste suspiciuni ale unor oameni care reprezintă statul român trebuie să se rezolve foarte repede.

”Cred că trebuie să ajungem la un context administrativ în care suspiciunile astea pe nişte oameni care reprezintă statul român să se rezolve foarte repede. Cum se întâmplă asta, aici este o discuţie foarte lungă pe care o să o tot avem. Avem vreo 2500-3000 de procurori din care unii lucrează foarte mult, alţii lucrează destul de puţin în locuri unde nu prea se întâmplă nimic. Sunt multe lucruri pe eficienţa actului de justiţie inclusiv a cercetării penale pe care trebuie să le discutăm”, a declarat Nicuşor Dan.

Vlad Voiculescu este urmărit penal de către procurorii DNA, în dosarul vaccinurilor din pandemie. El este acuzat de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave. ”În datele de 10 respectiv 18 martie 2021, suspectul Voiculescu Vlad Vasile, în calitate de ministru al Sănătăţii, cu încălcarea dispoziţiilor legale şi în lipsa oricăror documente/analize care să ateste necesitatea achiziţiei, ar fi tranzacţionat şi ordonanţat la plată achiziţia în plus a cantităţii de 14.445.798 doze de vaccin (Pfizer şi Moderna), în condiţiile în care ar fi cunoscut faptul că numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane şi că dozele de vaccin contractate anterior datei de 01 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane”, arată DNA.