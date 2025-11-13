Nicușor Dan l-a numit pe Vlad Voiculescu consilier la Cotroceni. Alte patru numiri făcute de președinte

Vlad Voiculescu va fi consilier onorific la Palatul Cotroceni. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Președintele Nicușor Dan și-a numit, joi, noi consilieri în echipa de la Palatul Cotroceni. Printre cei numiți se numără și fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, cercetat penal în dosarul vaccinurilor. Voiculescu va fi consilier onorific „pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană”. Voiculescu este europarlamentar USR. De asemenea, în echipa Președintelui intră și Valentin Sorin Costreie, profesor de filosofie la Universitatea din București şi consilier onorific al ministrului Educaţiei, Daniel David. Acesta se va ocupa de Departamentul Educație şi Cercetare.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 13 noiembrie 2025, următoarele decrete:

Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Valentin-Sorin Costreie, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Educație şi Cercetare);

Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a domnului Vlad Ionescu, începând cu data de 1 decembrie 2025 (Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni);

Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Mădălina-Gabriela Fătu, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Secretariatul General al Administrației Prezidențiale);

Decret privind acordarea calității de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană a domnului Vlad Vasile-Voiculescu, începând cu data de 17 noiembrie 2025;

Vlad Voiculescu este urmărit penal pentru două fapte de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave și complicitate la această infracțiune în dosarul achiziției de vaccinuri anti-Covid.

Decret privind acordarea calității de consilier onorific a domnului Șerban Iftime, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Politici Economice şi Sociale).